نمایشگاه کتاب به کانون پرورش فکری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری گفت: این رویداد ادبی که با مشارکت انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان برگزار میشود، با حضور ناشران برتر این حوزه خواهد بود.
به گفته مدیرعامل کانون پرورش فکری، این نمایشگاه با هدف ایجاد فضایی بانشاط برای کودکان و نوجوانان برنامهریزی شده است. علاقهمندان میتوانند در بازه زمانی ساعت ۱۵ تا ۲۲ از این نمایشگاه بازدید کنند.
علامتی خاطرنشان کرد: از برنامههای پیشبینی شده در این نمایشگاه میتوان به رونمایی از جدیدترین آثار منتشر شده، برگزاری نشستهای تخصصی، دیدار با نویسندگان مطرح و حضور مجریان محبوب حوزه کودک و نوجوان اشاره کرد.
علاقهمندان و ناشران برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبتنام غرفه میتوانند به سایت انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان www.cacp.ir مراجعه کنند.
محل برگزاری نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان، مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری واقع در خیابان حجاب تهران است.
