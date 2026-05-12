نمایشگاه کتاب به کانون پرورش فکری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری گفت: این رویداد ادبی که با مشارکت انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان برگزار می‌شود، با حضور ناشران برتر این حوزه خواهد بود.

به گفته مدیرعامل کانون پرورش فکری، این نمایشگاه با هدف ایجاد فضایی بانشاط برای کودکان و نوجوانان برنامه‌ریزی شده است. علاقه‌مندان می‌توانند در بازه زمانی ساعت ۱۵ تا ۲۲ از این نمایشگاه بازدید کنند.

علامتی خاطرنشان کرد: از برنامه‌های پیش‌بینی شده در این نمایشگاه می‌توان به رونمایی از جدیدترین آثار منتشر شده، برگزاری نشست‌های تخصصی، دیدار با نویسندگان مطرح و حضور مجریان محبوب حوزه کودک و نوجوان اشاره کرد.

علاقه‌مندان و ناشران برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام غرفه می‌توانند به سایت انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان www.cacp.ir مراجعه کنند.

محل برگزاری نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان، مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری واقع در خیابان حجاب تهران است.