استارمر: قصد استعفا ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسکای نیوز، کر استارمر نخست وزیر انگلیس امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: قصد استعفا ندارم.

نخست وزیر انگلیس در این خصوص گفت: تا انتخابات بعد به کار ادامه خواهم داد. من اینجا هستم تا به مردم کشورم خدمت کنم. البته تعداد زیادی از اعضای حزب کارگر می پرسند که چه پیش خواهد آمد. من این موضوعات را درک می کنم، اما از خودم می پرسم که چرا اینجا هستم. لذا به کار ادامه خواهم داد.

روزنامه انگلیسی دیلی میل دیروز یکشنبه اعلام کرده بود که کر استارمر نخست وزیر انگلیس به نزدیکان خود گفته که قصد دارد استعفا دهد اما این اقدام را بر اساس شروط خود انجام می دهد.

در این گزارش آمده بود: استارمر از اوضاع سیاسی خبر دارد و می داند که نمی توان آشفتگی کنونی را حل کرد. او قصد دارد برای دور شدن از درگیری علنی بر سر رهبری حزب کارگر استعفا دهد و یک جدول زمانی برای این کار مشخص کند.