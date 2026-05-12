۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۴

فیدان: همه از آتش‌بس حمایت می‌کنند ولی اسرائیل اهداف دیگری دارد

وزیر خارجه ترکیه در اظهارنظری مطبوعاتی گفت: کشورهای منطقه از آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز حمایت می کنند اما اسرائیل اهداف دیگری دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه که در دوحه به سر می‌برد در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت: هر آنچه در وسع ما است برای پایان جنگ میان تهران و واشنگتن انجام می‌دهیم. کشورهای منطقه از آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز حمایت می کنند، اما اسرائیل اهداف دیگری دارد.

وزیر خارجه ترکیه تصریح کرد: ما به دنبال افزایش همبستگی میان کشورهای منطقه هستیم و نباید منتظر راه حل از سمت قدرت‌های سلطه گر باشیم.کشورهای منطقه منابع بسیاری دارند و اگر متحد شوند، می‌توانند مشکلات خود را حل کنند.

فیدان گفت: هنوز منطقه ما تحت تهدید جنگ به سر می‌برد و ما باید آینده خود را خودمان حفظ کنیم. مهم ترین امر اکنون این است که مذاکرات واشنگتن و تهران به نتیجه برسد. برای منافع جهان باید تنگه هرمز باز شود و دیپلماسی اکنون مهم است. بستن تنگه هرمز به نفع ایران نیست و ایران نیز همانند کشورهای منطقه خسارت می‌بیند.

وزیر خارجه ترکیه گفت: پیام ما به آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها، تداوم دیپلماسی است هر چند این امر سخت باشد. دستیابی به راه حلی برای پایان جنگ به دیدگاه‌های نزدیک نیاز دارد و مهم نیت طرفین است.

رئیس دستگاه دیپلماسی ترکیه گفت: ما با واشنگتن و تهران در ارتباط هستیم و از ابتدا برای حمایت از مذاکرات، آنچه در وسعمان بود را انجام دادیم. هیچ جایی برای استفاده از زور برای بازگشایی تنگه هرمز وجود ندارد و ما به دیپلماسی به عنوان راهی برای باز کردن آن معتقدیم.

وزیر خارجه ترکیه در ادامه گفت: اسرائیل، فلسطین را به رسمیت بشناسد. اسرائیل باید از سیاستپ‌های توسعه طلبانه خود دست بکشید و فلسطین را در مرزهای 1967 به رسمیت بشناسد.

هاکان فیدان در این مصاحبه اظهار داشت: ثبات و صلح منطقه تاثیر مثبتی بر اروپا و آسیا خواهد داشت.

وی در بخشی دیگری از سخنانش به نوار غزه اشاره کرد و گفت که توافق آتش بس در غزه، به صورت گسترده نقض شده است. جنگ علیه ایران نگاهها از مساله فلسطین منحرف کرده است.

