به گزارش خبرگزاری مهر، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه که در دوحه به سر می‌برد در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت: هر آنچه در وسع ما است برای پایان جنگ میان تهران و واشنگتن انجام می‌دهیم. کشورهای منطقه از آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز حمایت می کنند، اما اسرائیل اهداف دیگری دارد.

وزیر خارجه ترکیه تصریح کرد: ما به دنبال افزایش همبستگی میان کشورهای منطقه هستیم و نباید منتظر راه حل از سمت قدرت‌های سلطه گر باشیم.کشورهای منطقه منابع بسیاری دارند و اگر متحد شوند، می‌توانند مشکلات خود را حل کنند.

فیدان گفت: هنوز منطقه ما تحت تهدید جنگ به سر می‌برد و ما باید آینده خود را خودمان حفظ کنیم. مهم ترین امر اکنون این است که مذاکرات واشنگتن و تهران به نتیجه برسد. برای منافع جهان باید تنگه هرمز باز شود و دیپلماسی اکنون مهم است. بستن تنگه هرمز به نفع ایران نیست و ایران نیز همانند کشورهای منطقه خسارت می‌بیند.

وزیر خارجه ترکیه گفت: پیام ما به آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها، تداوم دیپلماسی است هر چند این امر سخت باشد. دستیابی به راه حلی برای پایان جنگ به دیدگاه‌های نزدیک نیاز دارد و مهم نیت طرفین است.

رئیس دستگاه دیپلماسی ترکیه گفت: ما با واشنگتن و تهران در ارتباط هستیم و از ابتدا برای حمایت از مذاکرات، آنچه در وسعمان بود را انجام دادیم. هیچ جایی برای استفاده از زور برای بازگشایی تنگه هرمز وجود ندارد و ما به دیپلماسی به عنوان راهی برای باز کردن آن معتقدیم.

وزیر خارجه ترکیه در ادامه گفت: اسرائیل، فلسطین را به رسمیت بشناسد. اسرائیل باید از سیاستپ‌های توسعه طلبانه خود دست بکشید و فلسطین را در مرزهای 1967 به رسمیت بشناسد.

هاکان فیدان در این مصاحبه اظهار داشت: ثبات و صلح منطقه تاثیر مثبتی بر اروپا و آسیا خواهد داشت.

وی در بخشی دیگری از سخنانش به نوار غزه اشاره کرد و گفت که توافق آتش بس در غزه، به صورت گسترده نقض شده است. جنگ علیه ایران نگاهها از مساله فلسطین منحرف کرده است.