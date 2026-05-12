خسارت درختان هسته دار آذربایجان غربی ۸ برابر کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری ظهر سه شنبه در نشست مشترک رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با مدیرکل هواشناسی استان که با هدف بررسی اهمیت اطلاعات جوی در تولیدات کشاورزی و تجلیل از کارشناسان فعال در حوزه دیسکاشن هواشناسی کشاورزی برگزار شد، افزود: کشاورزی در تعامل و چالش با شرایط آب و هوایی است و صدور هشدارهای دقیق و بهموقع، مهمترین ابزار برای آگاهسازی بهرهبرداران و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه محسوب میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به تاثیر اقدامات اطلاع رسانی و پیشگیرانه انجامشده توسط هواشناسی و کارشناسان ترویج کشاورزی اظهار کرد: بر اثر این اقدامات، میزان خسارت واردشده به درختان هستهدار در فروردین ماه امسال نسبت به سال گذشته حدود هشت برابر کاهش یافته که این موضوع نقش موثری در بهبود بهرهوری و معیشت باغداران داشته است.
وی با تاکید بر ضرورت ارائه بهموقع اطلاعات به کشاورزان در زمینه زمان کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی افزود: تداوم همکاری میان دستگاههای تخصصی و تقویت شبکههای هشدار، از مهمترین نیازهای توسعه پایدار کشاورزی در استان است.
در ادامه این نشست از کارشناسان فعال در حوزه دیسکاشن هواشناسی کشاورزی استان توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
