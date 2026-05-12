نوید حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش یک تا ۲ درجه‌ای میانگین دمای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو، اظهار کرد: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۲ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در خنک‌ترین ساعات بامداد چهارشنبه به ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی ادامه داد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای یک درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: از بعد از ظهر امروز تا پایان هفته، درساعات بعداز ظهرگاهی افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده و رعد و برق در مناطق شمال و شمال غرب استان وجود دارد.

حاجی بابایی اضافه کرد: در بیشتر مناطق استان نیز وزش باد به نسبت شدید تا شدید و در برخی مناطق گرد و غبار رقیق پیش‌بینی می‌شود.