فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان در هفته جاری، بیان کرد: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه وزش بادهای شدید، گرد و خاک، کاهش دید افقی و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق به شرط تثبیت نقشه‌ها پیش‌بینی می‌شود.

وی از تقویت ناپایداری‌های جوی از فردا ۲۳ اردیبهشت در استان خبر داد و گفت: همچنین طی ۲۴ ساعت آینده تغییرات دما ناچیز خواهد بود.

زارعی با بیان اینکه از فردا تا پایان هفته روند افزایش دمای هوا پیش‌بینی می‌شود، اظهار داشت: صبح امروز سربیشه با کمینه دمای هشت درجه سلسیوس خنک‌ترین و روز گذشته دهسلم با بیشینه دمای ۴۰ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند.