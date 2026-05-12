  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۶

تقویت ناپایداری‌های جوی در خراسان جنوبی؛ هوا گرم‌تر می‌شود

تقویت ناپایداری‌های جوی در خراسان جنوبی؛ هوا گرم‌تر می‌شود

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به تقویت ناپایداری‌ها، گفت: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه وزش بادهای شدید در برخی نقاط رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان در هفته جاری، بیان کرد: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه وزش بادهای شدید، گرد و خاک، کاهش دید افقی و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق به شرط تثبیت نقشه‌ها پیش‌بینی می‌شود.

وی از تقویت ناپایداری‌های جوی از فردا ۲۳ اردیبهشت در استان خبر داد و گفت: همچنین طی ۲۴ ساعت آینده تغییرات دما ناچیز خواهد بود.

زارعی با بیان اینکه از فردا تا پایان هفته روند افزایش دمای هوا پیش‌بینی می‌شود، اظهار داشت: صبح امروز سربیشه با کمینه دمای هشت درجه سلسیوس خنک‌ترین و روز گذشته دهسلم با بیشینه دمای ۴۰ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند.

کد مطلب 6827695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه