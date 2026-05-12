به گزارش خبرگزاری مهر، فردا(چهارشنبه) میدان انقلاب تهران میزبان مراسم ویژه بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی خواهد بود.



در این مراسم که از ساعت ۲۰:۳۰ و با حضور مردم برگزار می‌شود، علاوه بر بدرقه ملی‌پوشان، از سرود رسمی تیم ملی فوتبال ایران که پرواز همای آن را خوانده و همچنین پیراهن جدید بازیکنان برای جام جهانی ۲۰۲۶ نیز رونمایی خواهد شد.