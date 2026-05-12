مسکو: آلمان برای بقا به روسیه نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و نماینده ویژه ریاست جمهوری برای سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی در سخنانی اعلام کرد: آلمان برای بقا به روسیه نیاز دارد.

نماینده ویژه ریاست جمهوری روسیه برای سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی در این باره گفت: آلمان و فردریش مرتس، صدراعظم آلمان برای بقا به روسیه نیاز دارند و باید از اتخاذ تصمیمات اشتباه دست بردارند.

این در حالیست که وی پیشتر در سخنانی گفته بود: بدون گاز روسیه در طول بحران انرژی، آلمان نه تنها با رکود بلندمدت، بلکه با فروپاشی اقتصادی سریع و برگشت‌ناپذیر مواجه خواهد شد.

آلمان به عنوان یکی از صنعتی ترین کشورهای جهان به شدت به انرژی وارداتی ارزان قیمت از روسیه وابسته است. قطع واردات گاز از مسکو، به رکود و تورم در این کشور دامن زده است.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران و در نتیجه آن، اخلال در عبورومرور از تنگه هرمز، بحران انرژی در جهان و کشورهای اروپایی را تشدید کرده است.