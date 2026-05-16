به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد: کشورهای غربی با نوعی بی‌تفاوتی ظاهری، به آزمایش موشک سارمات واکنش نشان دادند. روسیه برای مهار تندروها در غرب که روی چتر هسته‌ای حساب باز کرده‌اند، توانمندی‌های راهبردی خود را به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: روسیه قصد ندارد اقداماتی انجام دهد که باعث تضعیف ثبات راهبردی شود. سامانه سارمات از تمامی سامانه‌های پدافند ضدموشکی موجود و حتی سامانه‌هایی که هنوز در حال توسعه هستند عبور می‌کند.

این مقام روس گفت: روسیه شانه‌به‌شانه کوبا ایستاده و در شرایط محاصره این جزیره از سوی آمریکا، همچنان به حمایت از هاوانا ادامه خواهد داد.

ریابکوف افزود: مسکو احتمال تماس‌های جدید میان لاوروف و همتای آمریکایی وی را در آینده نزدیک رد نمی‌کند، اما در حال حاضر زمان دقیقی برای آن مشخص نیست. تماس‌ها با طرف آمریکایی در سطوح بالا و در سطح دولت آمریکا، به‌طور مداوم و بسیار فشرده ادامه دارد. روند پیشرفت در روابط میان روسیه و آمریکا به‌کندی و با دشواری همراه است.