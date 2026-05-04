  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۳

هشدار دیپلمات روس درباره فروپاشی ان‌پی‌تی

هشدار دیپلمات روس درباره فروپاشی ان‌پی‌تی

یک دیپلمات ارشد روس، گسترش چتر هسته ای فرانسه به شرق اروپا را عامل فروپاشی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته ای اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الکسی مشکوف، سفیر روسیه در فرانسه در مصاحبه با ریانووستی گفت: صحبت‌ها درباره گسترش مؤلفه هسته‌ای در اروپا به فروپاشی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای منجر شده و کشورها را به سمت ساخت چنین سلاح‌هایی تشویق می‌کند.

وی افزود: مانورهای هسته ای فرانسه و لهستان و آمادگی فنلاند برای استقرار تسلیحات هسته ای با سند بنیادین روسیه-ناتو مغایرت دارد.

پس از تهدید آمریکا به خروج از ناتو و کاهش حمایت نظامی از اروپا، فرانسه قصد دارد با گسترش چتر هسته ای خود به شرق اروپا و کشورهای بالتیک از آنها در مقابل روسیه محافظت کند.

روسیه، اقدامات فرانسه، آلمان و انگلیس در دامن زدن به روسیه هراسی را محکوم کرده و درباره تبعات این اقدامات به تروئیکای اروپایی هشدار داده است.

کد مطلب 6819397

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها