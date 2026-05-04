به گزارش خبرگزاری مهر، الکسی مشکوف، سفیر روسیه در فرانسه در مصاحبه با ریانووستی گفت: صحبت‌ها درباره گسترش مؤلفه هسته‌ای در اروپا به فروپاشی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای منجر شده و کشورها را به سمت ساخت چنین سلاح‌هایی تشویق می‌کند.

وی افزود: مانورهای هسته ای فرانسه و لهستان و آمادگی فنلاند برای استقرار تسلیحات هسته ای با سند بنیادین روسیه-ناتو مغایرت دارد.

پس از تهدید آمریکا به خروج از ناتو و کاهش حمایت نظامی از اروپا، فرانسه قصد دارد با گسترش چتر هسته ای خود به شرق اروپا و کشورهای بالتیک از آنها در مقابل روسیه محافظت کند.

روسیه، اقدامات فرانسه، آلمان و انگلیس در دامن زدن به روسیه هراسی را محکوم کرده و درباره تبعات این اقدامات به تروئیکای اروپایی هشدار داده است.