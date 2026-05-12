تأکید فرماندار دشتی بر ضرورت جلوگیری از انحراف و قاچاق سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر سه شنبه در نشست با رئیس ناحیه مرکزی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه بوشهر اظهار داشت: با هماهنگیهای صورت گرفته و به منظور کاهش زمان انتظار و ارتقای سطح خدمات، فرآیند صدور کارت سوخت که پیش از این با چالشهایی همراه بود، در داخل استان انجام خواهد شد.
وی افزود: این اقدام با هدف رفاه حال مردم و رفع گرههای اداری صورت گرفته و انتظار میرود با اجرای آن، بخش عمدهای از دغدغههای مالکان خودرو در این شهرستان و کل استان مرتفع شود.
فرماندار دشتی با تأکید بر لزوم همکاری مردم در مدیریت مصرف سوخت، خاطرنشان کرد: درخواست داریم شهروندان همانگونه که تاکنون همکاری و زمان شناسی خود را اثبات کرده اند عمدتا از کارتهای سوخت شخصی خود استفاده کنند تا ضمن مدیریت صحیح توزیع، شاهد کاهش صفوف در جایگاههای عرضه بنزین و روانسازی خدمات در پمپبنزینها باشیم.
مقاتلی همچنین بر ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، اهتمام به صرفهجویی در مصرف سوخت یک ضرورت ملی است و لازم است تمامی دستگاههای متولی و آحاد مردم در این زمینه حساسیت لازم را داشته باشند.
وی با بیان اینکه سیاستگذاریهای شرکت نفت باید عدالتمحور و فراگیر باشد، تصریح کرد: اقدامات و طرحهای شرکت پخش فرآوردههای نفتی باید بهگونهای طراحی و اجرا شود که تمامی نقاط استان را تحت پوشش قرار دهد تا همه مردم از مزایای آن بهرهمند شده و طرحهای نظارتی نیز با نگاه حمایت از مردم به بهترین شکل عملیاتی شود.
فرماندار دشتی همچنین بر ضرورت جلوگیری از انحراف و قاچاق سوخت تأکید کرد و گفت: نظارتهای مستمر و دقیق برای صیانت از سرمایههای ملی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم در حوزه سوخت با جدیت دنبال میشود و ما نیز در شهرستان در این زمینه خود را موظف به رعایت آن می دانیم.
