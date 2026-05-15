به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر جمعه در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر بروز اختلال در روند توزیع سوخت و به منظور رسیدگی مستقیم به گلایههای مردمی، به همراه معاونین خود از جایگاههای عرضه سوخت در سطح شهرستان بازدید کرد.
فرماندار شهرستان عسلویه، در این حضور میدانی، ضمن گفتوگوی چهرهبهچهره با رانندگان و شهروندان حاضر، از نزدیک فرآیندهای عملیاتی توزیع را بررسی و بر لزوم تکریم مراجعان و سرعتبخشی به ارائه خدمات در پمپبنزینها تأکید کرد.
نماینده عالی دولت در شهرستان عسلویه، در جریان این بازدید و در پاسخ به دغدغه شهروندان در خصوص محدودیتهای موجود، پیگیری های لازم برای بهبود وضعیت را انجام و اظهار کرد: با هماهنگیهای صورت گرفته و به منظور کاهش زمان توقف در جایگاهها و تسهیل در امور معیشتی و تردد مردم، سقف سوخت گیری در هر مرحله به ۲۰ لیتر افزایش مییابد.
وی خاطرنشان کرد که این تصمیم برای کاهش بار روانی و ترافیکی در جایگاهها اتخاذ شده است.
پاسالار با اشاره به صرفه جویی در مصرف انرژی، از عموم مردم شریف شهرستان خواست تا با نگاهی مسئولانه، صرفهجویی و مدیریت مصرف انرژی را سرلوحه زندگی روزمره قرار دهند.
فرماندار شهرستان عسلویه با تأکید بر اینکه حضور در میان مردم و پاسخگویی میدانی، تکلیفی برای مدیران دولت وفاق ملی است، خاطرنشان ساخت: مسئولان دستگاههای متولی باید با حضور در میدان، گرهگشای مستقیم مشکلات باشند و رضایت عینی مردم را ملاک عمل قرار دهند.
نظر شما