مختومقلی فراغی افتخار ماندگار فرهنگ ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی، عصر دوشنبه در آیین نکوداشت دویست‌ونودوسومین زادروز مختومقلی فراغی، شاعر و عارف برجسته ایرانی ترکمن، با تأکید بر جایگاه فرهنگی این چهره نامدار اظهار کرد: مختومقلی فراغی یکی از مفاخر بزرگ ادبی و عرفانی است که نامش نه‌تنها در ایران، بلکه در عرصه جهانی نیز می‌درخشد.

وی در این مراسم که در باشگاه فرهنگیان گنبدکاووس و با حضور مسئولان، هنرمندان و علاقه‌مندان فرهنگ و ادب برگزار شد، افزود: فرهنگ و هنر، نشان‌دهنده هویت تاریخی و ملی هر سرزمین است و جمهوری اسلامی ایران بر پایه تمدن، فرهنگ و هنر شکل گرفته است.

فرماندار گنبدکاووس با اشاره به جایگاه تاریخی این شهرستان گفت: گنبدکاووس با داشتن میراثی همچون برج جهانی قابوس، شهری با هویت بین‌المللی است که بیش از هزار سال در عرصه فرهنگ و تمدن می‌درخشد.

هاشمی همچنین با بیان اینکه اشعار مختومقلی فراغی سرشار از مفاهیم دینی، اخلاقی و عرفانی است، اظهار کرد: این شاعر بزرگ هرگز به مدح قدرت و ثروت نپرداخته و آثار وی آمیخته با حکمت، معنویت، عشق و دعوت به توحید است.

وی افزود: دیوان اشعار مختومقلی فراغی به زبان‌های مختلف ترجمه شده و امروز به‌عنوان میراثی ارزشمند در حوزه ادبیات و اندیشه در سطح جهان شناخته می‌شود.

فرماندار گنبدکاووس در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش‌های دست‌اندرکاران برگزاری این آیین قدردانی کرد و گفت: برگزاری چنین مراسم‌هایی نقش مهمی در زنده نگه داشتن مفاخر فرهنگی و انتقال ارزش‌ها به نسل‌های آینده دارد.

هاشمی با تأکید بر ضرورت همدلی و انسجام در جامعه خاطرنشان کرد: امیدواریم با تکیه بر فرهنگ غنی ایرانی اسلامی و مفاخر بزرگی چون مختومقلی فراغی، مسیر تعالی و پیشرفت کشور بیش از پیش هموار شود.