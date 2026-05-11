  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۲۱

مختومقلی فراغی افتخار ماندگار فرهنگ ایران است

مختومقلی فراغی افتخار ماندگار فرهنگ ایران است

گنبد- فرماندار گنبدکاووس گفت: نام و آثار مختومقلی فراغی به‌عنوان یکی از مفاخر ادبی و عرفانی، فراتر از مرزها در جهان می‌درخشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی، عصر دوشنبه در آیین نکوداشت دویست‌ونودوسومین زادروز مختومقلی فراغی، شاعر و عارف برجسته ایرانی ترکمن، با تأکید بر جایگاه فرهنگی این چهره نامدار اظهار کرد: مختومقلی فراغی یکی از مفاخر بزرگ ادبی و عرفانی است که نامش نه‌تنها در ایران، بلکه در عرصه جهانی نیز می‌درخشد.

وی در این مراسم که در باشگاه فرهنگیان گنبدکاووس و با حضور مسئولان، هنرمندان و علاقه‌مندان فرهنگ و ادب برگزار شد، افزود: فرهنگ و هنر، نشان‌دهنده هویت تاریخی و ملی هر سرزمین است و جمهوری اسلامی ایران بر پایه تمدن، فرهنگ و هنر شکل گرفته است.

فرماندار گنبدکاووس با اشاره به جایگاه تاریخی این شهرستان گفت: گنبدکاووس با داشتن میراثی همچون برج جهانی قابوس، شهری با هویت بین‌المللی است که بیش از هزار سال در عرصه فرهنگ و تمدن می‌درخشد.

هاشمی همچنین با بیان اینکه اشعار مختومقلی فراغی سرشار از مفاهیم دینی، اخلاقی و عرفانی است، اظهار کرد: این شاعر بزرگ هرگز به مدح قدرت و ثروت نپرداخته و آثار وی آمیخته با حکمت، معنویت، عشق و دعوت به توحید است.

وی افزود: دیوان اشعار مختومقلی فراغی به زبان‌های مختلف ترجمه شده و امروز به‌عنوان میراثی ارزشمند در حوزه ادبیات و اندیشه در سطح جهان شناخته می‌شود.

فرماندار گنبدکاووس در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش‌های دست‌اندرکاران برگزاری این آیین قدردانی کرد و گفت: برگزاری چنین مراسم‌هایی نقش مهمی در زنده نگه داشتن مفاخر فرهنگی و انتقال ارزش‌ها به نسل‌های آینده دارد.

هاشمی با تأکید بر ضرورت همدلی و انسجام در جامعه خاطرنشان کرد: امیدواریم با تکیه بر فرهنگ غنی ایرانی اسلامی و مفاخر بزرگی چون مختومقلی فراغی، مسیر تعالی و پیشرفت کشور بیش از پیش هموار شود.

کد مطلب 6827055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها