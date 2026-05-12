به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در جریان بازدید از فروشگاههای سطح شهر با تأکید بر اینکه معیشت و سفره مردم از اولویتهای اصلی است، اظهار داشت: دشمن در شرایط فعلی به دنبال هدف قراردادن معیشت مردم است و یکی از مطالبات جدی شهروندان، نظارت مؤثر بر بازار و کنترل قیمتها است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده، افزود: تاکنون گشتهای نظارتی متعددی در سطح شهر انجام شده و پرونده متخلفان به مراجع تعزیرات ارجاع شده است؛ همچنین واحدهای صنفی دارای تخلف تکراری، پلمب شدهاند.
فرماندار خرمآباد با بیان اینکه کالاهای اساسی به میزان کافی در بازار موجود است، تصریح کرد: کمبودی در تأمین کالا وجود ندارد، اما با هرگونه گرانفروشی، احتکار و سوءاستفاده از شرایط بازار برخورد قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.
درمنان همچنین بر اطلاعرسانی نتایج اقدامات نظارتی به مردم تأکید کرد و گفت: انتظار میرود دستگاههای مسئول، نتایج این بازرسیها را بهصورت ملموس به اطلاع مردم برسانند تا اثر اقدامات در بازار قابلمشاهده باشد.
وی تأکید کرد: روند نظارت و برخورد با تخلفات تا برقراری کامل تعادل در بازار و تأمین مطالبات مردم با جدیت ادامه خواهد داشت.
