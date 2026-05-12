به گزارش خبرگزاری مهر، ساعتی پس از زلزله ۳.۴ ریشتری در پردیس، ساعت ۲۳ و ۴۷ دقیقه سه شنبه شب، زلزله نسبتا شدیدی دماوند و تهران را لرزاند.

گفته می‌شود در تهران بین ۵ تا ۱٠ ثانیه لرزش زمین به طول انجامید.

به دنبال زمین لرزه لحظاتی پیش در تهران، تمامی پایگاه ها و امدادگران هلال احمر به صورت کاملا آماده باش درآمدند.

مرکز لرزه‌نگاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: لحظاتی پیش زلزلهٔ ۴.۶ ریشتری مرز استان‌های تهران و مازندران را لرزاند.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

در گزارش مقدماتی این زمین لرزه، این مشخصات اعلام شده است:

بزرگی: ۴.۶ محل وقوع: مرز استانهای تهران و مازندران - حوالی پردیس تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ ۲۳:۴۶:۰۷ طول جغرافیایی: ۵۱.۸۳ عرض جغرافیایی: ۳۵.۸۲ عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۸ کیلومتری پردیس (تهران) ۱۰ کیلومتری بومهن (تهران) ۱۱ کیلومتری رودهن (تهران) نزدیکترین مراکز استان: ۴۱ کیلومتری تهران ۷۷ کیلومتری کرج

رئیس جمعیت هلال احمر: مردم نگران نباشند

پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر گفت: مردم نگران نباشند؛ زلزله پردیس تهران، خسارت مالی و جانی در پی نداشته است.

پایش لحظه‌ای وضعیت تهران در مرکز عملیات اضطراری سازمان امداد و نجات

در پی وقوع زمین‌لرزه در تهران، نشست پایش و رصد وضعیت با حضور مسئولان و نمایندگان استان‌های معین، در مرکز عملیات اضطراری (EOC) سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر در حال برگزاری است.

در این نشست، آخرین وضعیت مناطق تحت تأثیر، آمادگی و همچنین هماهنگی‌های لازم برای تسریع در روند امدادرسانی و پاسخ به حوادث احتمالی انجام شده است.

تهران مجددا لرزید

پیش از ساعت ۳۰ دقیقه بامداد، زمین لرزه‌ دیگری در تهران احساس شد و این شهر دوباره لرزید.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه مجدد در تهران بزرگی: ۴ ریشتر محل وقوع: حوالی پردیس زمان: ۲۶ دقیقه بامداد عمق زمین‌لرزه: ۸ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها: ۹ کیلومتری پردیس (تهران) ۱۱ کیلومتری بومهن (تهران) ۱۲ کیلومتری رودهن (تهران)

نزدیکترین مراکز استان:

۴۰ کیلومتری تهران ۷۶ کیلومتری کرج

به گزارش مهر، تاکنون اخباری مبنی بر خسارت‌های احتمالی زمین لرزه در تهران اعلام نشده و بررسی‌های اولیه نهادهای امدادرسانی حاکی از این است که زلزله تا این لحظه در تهران مصدومی نداشته است.