۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱

زلزله ۴.۶ ریشتری تهران را لرزاند/ آماده‌باش کامل هلال احمر و اورژانس

لحظاتی پیش زلزله‌ای تهران را لرزاند و تمامی پایگاه‌ها و امدادگران هلال احمر به صورت کاملا آماده باش درآمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعتی پس از زلزله ۳.۴ ریشتری در پردیس، ساعت ۲۳ و ۴۷ دقیقه سه شنبه شب، زلزله نسبتا شدیدی دماوند و تهران را لرزاند.

گفته می‌شود در تهران بین ۵ تا ۱٠ ثانیه لرزش زمین به طول انجامید.

به دنبال زمین لرزه لحظاتی پیش در تهران، تمامی پایگاه ها و امدادگران هلال احمر به صورت کاملا آماده باش درآمدند.

مرکز لرزه‌نگاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: لحظاتی پیش زلزلهٔ ۴.۶ ریشتری مرز استان‌های تهران و مازندران را لرزاند.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

در گزارش مقدماتی این زمین لرزه، این مشخصات اعلام شده است:

بزرگی: ۴.۶ محل وقوع: مرز استانهای تهران و مازندران - حوالی پردیس تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ ۲۳:۴۶:۰۷ طول جغرافیایی: ۵۱.۸۳ عرض جغرافیایی: ۳۵.۸۲ عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۸ کیلومتری پردیس (تهران) ۱۰ کیلومتری بومهن (تهران) ۱۱ کیلومتری رودهن (تهران) نزدیکترین مراکز استان: ۴۱ کیلومتری تهران ۷۷ کیلومتری کرج

رئیس جمعیت هلال احمر: مردم نگران نباشند

پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر گفت: مردم نگران نباشند؛ زلزله پردیس تهران، خسارت مالی و جانی در پی نداشته است.

پایش لحظه‌ای وضعیت تهران در مرکز عملیات اضطراری سازمان امداد و نجات

در پی وقوع زمین‌لرزه در تهران، نشست پایش و رصد وضعیت با حضور مسئولان و نمایندگان استان‌های معین، در مرکز عملیات اضطراری (EOC) سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر در حال برگزاری است.

در این نشست، آخرین وضعیت مناطق تحت تأثیر، آمادگی و همچنین هماهنگی‌های لازم برای تسریع در روند امدادرسانی و پاسخ به حوادث احتمالی انجام شده است.

تهران مجددا لرزید

پیش از ساعت ۳۰ دقیقه بامداد، زمین لرزه‌ دیگری در تهران احساس شد و این شهر دوباره لرزید.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه مجدد در تهران بزرگی: ۴ ریشتر محل وقوع: حوالی پردیس زمان: ۲۶ دقیقه بامداد عمق زمین‌لرزه: ۸ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها: ۹ کیلومتری پردیس (تهران) ۱۱ کیلومتری بومهن (تهران) ۱۲ کیلومتری رودهن (تهران)

نزدیکترین مراکز استان:

۴۰ کیلومتری تهران ۷۶ کیلومتری کرج

به گزارش مهر، تاکنون اخباری مبنی بر خسارت‌های احتمالی زمین لرزه در تهران اعلام نشده و بررسی‌های اولیه نهادهای امدادرسانی حاکی از این است که زلزله تا این لحظه در تهران مصدومی نداشته است.

    • IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      یک موج از شمال به جنوب بود
    • IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      کار آمریکاس با هارپ گسل هارو تحریک میکنه تا زلزله بوجود بیاد حالا چه 1ریشتر چه 7ریشتر خدا رحم کنه به مردم شر آمریکا کم شه بره گم شه دیگه دست از سرمون برداره
    • بنده خدا IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      خدایا، خداجون، همین بنده شرورت ترامپ کفایت میکنه، دیگه زلزله و طوفان و سیل رو بی‌خیال. طاقت اینارو دیگه نداریم
    • نیستانک IR ۰۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      قانون طوفان قبل زلزله اغلب درست است
    • IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      دیشب زلزله‌ی خیلی شدیدی آمد ما تهران منطقه ۲۲

