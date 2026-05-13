تحقق ۱۵۶ درصدی تعهدات اشتغال مشاغل خانگی در اراک

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خسروی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه مشاغل خانگی در پیادهراه شهید پاکپور اراک اظهار کرد: این اداره در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه خدمات مشاغل خانگی موضوع تبصره ۱۵، جزء بند (۲-۷)، موفق به کسب رتبه پنجم در میان ۲۲ دستگاه اجرایی شهرستان شده است.
وی با اشاره به جایگاه مهم مشاغل خانگی بهویژه در حوزه صنایعدستی افزود: این بخش بهعنوان یکی از ظرفیتهای کمهزینه، پایدار و خانوادهمحور اشتغال، با برنامهریزی منسجم، تسهیل صدور مجوزها و تعامل مؤثر با بانکهای عامل و دستگاههای مرتبط، نقش مهمی در بهبود شاخصهای اشتغال شهرستان ایفا کرده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اراک همچنین از تحقق فراتر از انتظار تعهدات اشتغال در سامانه ملی رصد خبر داد و گفت: تعهد اشتغال این اداره در سال گذشته ثبت ۵۰ نفر بود که با تلاش همکاران و همراهی فعالان حوزه صنایعدستی و گردشگری، ثبت ۷۶ نفر اشتغال محقق شد که نشاندهنده تحقق ۱۵۶ درصدی تعهد اشتغال در این حوزه است.
خسروی با اشاره افتتاح نمایشگاه مشاغل خانگی در چارچوب طرح «هزار میدان، هزار بازار» گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه را توانمندسازی اقتصادی، ایجاد فرصتهای درآمدزایی پایدار برای بانوان و اقشار مولد و گسترش ارتباط مستقیم تولیدکنندگان خرد با بازار است.
وی افزود: نمایشگاه مشاغل خانگی علاوه بر معرفی توانمندیها و محصولات بومی، نقش مؤثری در توسعه کارآفرینی، تقویت امید اجتماعی و رونق اقتصادی شهرستان اراک دارد.
نظر شما