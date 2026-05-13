۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۴

اینترنت بین‌الملل به گیمرها می‌رسد

در ادامه خدمات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای دسترسی با ثبات فعالان صنعت بازی کشور به اینترنت بین‌الملل، فرآیند ارزیابی حرفه‌ای سرویس گیم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فرآیند با حضور برخی از گیمرهای حرفه‌ای و اعضای تیم‌های ملی ورزش‌های الکترونیک ایران انجام شد.

همزمان با آغاز جنگ رمضان بنیاد ملی بازی‌ها به عنوان نهاد متولی صنعت بازی ویدیویی کشور تلاش کرد تا خدمات‌رسانی بدون وقفه به فعالان شاخه‌های مختلف، صنعت بازی‌های ویدیویی کشور را انجا دهد. در این راستا ارائه اینترنت با ثبات به بازی‌سازان، ناشران و رسانه‌های تخصصی صنعت بازی صورت گرفت و بیش از ۸۹۰ خدمت به متقاضیان ارائه شد.

همچنین با توجه به ثبت تقاضاهای پرشمار از سوی بازیکن‌های حرفه‌ای صنعت بازی ویدیویی مبنی برای نیاز به دسترسی به سرویس گیم پرسرعت برای ادامه فعالیت حرفه‌ای خود، با دعوت معاونت حمایت بنیاد از برخی از گیمرهای حرفه‌ای و اعضاء تیم‌های ملی ورزش‌های الکترونیک، فرآیند تست حرفه‌ای سرویس گیم آغاز و این پروسه همچنان با حضور بازیکن‌های حرفه‌ای شاخه‌های مختلف بازی‌های ویدیویی ادامه خواهد داشت تا تا با دریافت نقطه نظرات، پیشنهادات و رفع باگ‌های احتمالی بهترین سرویس مورد نیاز بازیکن‌ها ارائه شود.

با تأکید احسان جازم معاون حمایت بنیاد، این سرویس برای تمامی گیمرهای حرفه‌ای و اعضای تیم‌های ملی ورزش‌های الکترونیک ایران حتی در شهرستان‌ها نیز قابل استفاده و ارزیابی خواهد بود، اما با توجه به محدودیت‌های ارائه خدمات، نیاز است بازیکن‌ها با مراجعه به صفحه مخصوص این خدمت در سامانه همگرا به نشانی https://hamgara.ircg.ir/service/internet درخواست خود را ثبت و از طریق مدیریت فناوری بنیاد به تدریج و براساس نوبت ثبت شده سرویس مطلوب خود را دریافت کنند.

ارائه اطلاعات شفاف و رزومه کاری مرتبط، منجر به تسریع در بررسی درخواست ثبت خواهد شد.

زینب رازدشت تازکند

    • محمد IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      چه افتضاحی شده که گیمر باید نت بگیره ولی دانشجو نباید اینترنت داشته باشه
      • IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
        مسئله اين هست كه اينترنت بين الملل ميدن كه خودش متضاد با امنيت هست . چرا ( وايت ليست ) از سرورهاي گيم تهيه نميكنند تا همه روي اينترن ملي متصل بشن مثل سرور گوگل كه در وايت ليست هست
    • اینترنت طبقاتی IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      حالا تکلیف اونا که حرفه‌ای نیستن چیه؟اونا باید چه خاکی بریزن تو سر؟
    • نسترن IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      اينترنت حق همه است و بايد به همه برسه.اسير شديم به خدا.
    • IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      گیمر اینترنت داره مهندس نداره😂😂😂😂
    • IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      واسه همه باید وصل باشه
    • اسدی IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      در ادبیات فنی، «اینترنت» ذاتاً یک شبکه جهانی و بین‌المللی است و به همین دلیل افزودن صفت «بین‌الملل» در کنار آن از نظر مفهومی نادرست و غیرضروری است. در واقع ما با دو مفهوم متفاوت روبه‌رو هستیم: «اینترنت» به عنوان شبکه جهانی ارتباطات، و «اینترانت» به عنوان شبکه‌های محدود و داخلی. بنابراین استفاده از اصطلاح «اینترنت بین‌الملل» در اظهارات رسمی نه‌تنها دقت فنی ندارد، بلکه می‌تواند موجب برداشت نادرست از ماهیت این دو مفهوم شود.
    • IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      شما اگه به سايت همگرا مراجعه بفرماييد ميبينيد پنل به گونه ای طراحی شده كه يا استريمر ( كسی که بازی رو به صورت بر خط هنگام اجرا در اینترنت به نمایش میگذارد و مخاطبانی زنده تماشا میکنند ) و یا تولید کنندگان گیم هستند میتونن ثبت نام داشته باشند که اطلاعات کامل هویتی فرد و مدت زمان فعالیتش رو میخوان ( فردا روزی از استریم هم مالیات بگیرن که الآن عملا درآمد این کار ۰ هست و دوستان از سر دوستی انجام میدهند سوال اینجا هست که چرا یک ( وایت لیست حرفه ای ) از سرورپ های مخصوص گیم تهیه نمیکنند !
    • اینترنت حق همه مردم نه قششششر خاص IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      دیگه همه چی به حالت عادی برگشته حداقل برای مردم خرید میرن سرکار میرن مسافرت میرن!!! چطور بعضی پرواز ها از سر گرفته شده؟؟؟ مگه تو سایه جنگ نیستیم؟؟؟ فقط اسم اینترنت که میاد زیر سایه جنگ هستیم؟؟؟ وصل کنید اینترنت رو اینقدر مردم ایران رو زیر فشار نبرید، کشور نزدیک ۳ ماه شد که اینترنت نداره.....
    • اینترنت حق لازم همه مردم ایران IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      خیلی ها سرگرمیشون داخل خونه چرخیدن تو پلتفرم های خارجی مثل اینستاگرام بود، تمام دلخوشیشون دیدن کلیپ های طنز بلاگرا بود یا همه نباید وصل باشن یا همه وصل باشن! نمیشه یکی که واسه پولش زحمت نکشیده ارزش قائل نیست برای پولش اینترنت بخره وصل بشه، ولی دیگری به خاطر مشکل مالی قطع باشه،
    • نه به قطع اینترنت بین الملل! IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      یعنی ما الان همگی باید بشینیم ببینیم خوک زرد روانی افسار پاره میکنه علیه جهان یا خیر تا ببینیم وضعیت اینترنت کشورمون به کجا میرسه؟؟؟ این که نشد آخه !!!!! دور شدن سایه جنگ از کشور اصلا مشخص نیست! یه وعده درست به ملت بدید ، بابااااا ملت اینترنت میخوان
    • علی IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      خواهش میکنم که اینترنت را وصل کنید خواهش میکنم نکنید این کارارو 😭
    • IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      اینترنت برای همه باید وصل باشه نمیگم یا برای همه یا هیچکس چون حق همه هست
    • IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      فریلنسر هایی که در نصر ثبت نام کردند تکلیف شون ،چی شد؟!!!!!!!پیگیری کنید
    • سردرگم IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      خب مای بیچاره که تنها تفریحمون بازی با پلی استیشن بود تکلیفمون چیه؟! اکثریت کسانی که گیم بازی میکنند حرفه ای و جزیی از تیم ملی نیستن که آخه !
    • شاهین IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      والله اینترنت برای همه ی گیمر ها باید وصل شود من نمیگم که اینترنت کامل باز بشه . نظر من اینه که فقط بازی های آنلاین بالا بیاره
    • PUBG Mobile IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      خوب اونایی که حرفه ای نیستن باز نمیشه براشون فقط بازی یوتیوب بر ها باز میشه واقعا که
    • IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      یعنی چی باید ثبت نام کنیم برای همه وصل کنید گیم رو این چه وضعیه من ۵ سال ونیم هست که پرو پلیرم و کارم هم خرید فروش اکانت بازی هست اگه برای همه مردم بازی هارو وصل نکنید نامرد هستین الان ۷۵ روز هست که نت داریم یک بار هم که شده سر قولتون بمونید 🙏🙏
    • IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      دارید تبعیض رو کاملا قانونی می کنید گیمر چه نفعی داره برای جامعه

