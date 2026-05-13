به گزارش خبرگزاری مهر، این فرآیند با حضور برخی از گیمرهای حرفه‌ای و اعضای تیم‌های ملی ورزش‌های الکترونیک ایران انجام شد.

همزمان با آغاز جنگ رمضان بنیاد ملی بازی‌ها به عنوان نهاد متولی صنعت بازی ویدیویی کشور تلاش کرد تا خدمات‌رسانی بدون وقفه به فعالان شاخه‌های مختلف، صنعت بازی‌های ویدیویی کشور را انجا دهد. در این راستا ارائه اینترنت با ثبات به بازی‌سازان، ناشران و رسانه‌های تخصصی صنعت بازی صورت گرفت و بیش از ۸۹۰ خدمت به متقاضیان ارائه شد.

همچنین با توجه به ثبت تقاضاهای پرشمار از سوی بازیکن‌های حرفه‌ای صنعت بازی ویدیویی مبنی برای نیاز به دسترسی به سرویس گیم پرسرعت برای ادامه فعالیت حرفه‌ای خود، با دعوت معاونت حمایت بنیاد از برخی از گیمرهای حرفه‌ای و اعضاء تیم‌های ملی ورزش‌های الکترونیک، فرآیند تست حرفه‌ای سرویس گیم آغاز و این پروسه همچنان با حضور بازیکن‌های حرفه‌ای شاخه‌های مختلف بازی‌های ویدیویی ادامه خواهد داشت تا تا با دریافت نقطه نظرات، پیشنهادات و رفع باگ‌های احتمالی بهترین سرویس مورد نیاز بازیکن‌ها ارائه شود.

با تأکید احسان جازم معاون حمایت بنیاد، این سرویس برای تمامی گیمرهای حرفه‌ای و اعضای تیم‌های ملی ورزش‌های الکترونیک ایران حتی در شهرستان‌ها نیز قابل استفاده و ارزیابی خواهد بود، اما با توجه به محدودیت‌های ارائه خدمات، نیاز است بازیکن‌ها با مراجعه به صفحه مخصوص این خدمت در سامانه همگرا به نشانی https://hamgara.ircg.ir/service/internet درخواست خود را ثبت و از طریق مدیریت فناوری بنیاد به تدریج و براساس نوبت ثبت شده سرویس مطلوب خود را دریافت کنند.

ارائه اطلاعات شفاف و رزومه کاری مرتبط، منجر به تسریع در بررسی درخواست ثبت خواهد شد.