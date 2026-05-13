یاسر عربی در گفتگو با خبرنگار مهر از عملیات گازرسانی به روستای هفت‌چشمه (دولت‌آباد) از توابع خارج از محدوده طرح هادی گرمسار پس از سال‌ها انتظار خبر داد.

وی با بیان اینکه تامین اعتبار این طرح از محل مصوبه شورای اقتصاد انجام شده است، افزود: این طرح شامل دو کیلومتر شبکه‌گذاری با لوله‌های پلی‌اتیلن در اقطار ۶۳ و ۹۰ میلی‌متر و با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال خواهد بود.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح زمینه بهره‌مندی مردم روستای هفت‌چشمه از نعمت گاز طبیعی را فراهم می‌کند، گفت: اجرای این طرح در راستای توسعه زیرساخت‌های خدماتی، افزایش رفاه عمومی و کاهش محرومیت در مناطق کمتر برخوردار شهرستان انجام شده است.

عربی ادامه داد: همزمان با گازرسانی به هفت‌چشمه، عملیات گازرسانی به سه طرح اقتصادی و تولیدی منطقه نیز آغاز شد.

وی با بیان اینکه گازرسانی به مجتمع بزرگ مرغداری در محور چهارطاق به طول چهار کیلومتر شبکه‌گذاری و با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال در حال اجرا است، افزود: طرح گازرسانی به دو واحد مرغداری نیز با ۲.۵ کیلومتر شبکه‌گذاری و اعتبار ۳۰ میلیارد ریالی عملیاتی شده است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس همچنین گفت: مجموع اعتبار اختصاص یافته به این طرح‌ها حدود ۱۰ میلیارد تومان است که نقش موثری در توسعه زیرساختی و افزایش رضایتمندی عمومی در منطقه خواهد داشت.