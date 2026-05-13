به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، ظهر امروز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، نشست مشترک حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و عبدالکریم حسینزاده معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برگزار شد.
این دیدار، با هدف تعمیق همکاریهای میان دو معاونت، برنامهریزی برای بازسازی واحدهای فناور و صنایع روستایی آسیبدیده در جنگ رمضان، و توسعه آیندهنگرانه فناوری در مناطق روستایی انجام شد.
حمایت معاونت علمی از تربیت نخبگان و رسوخ فناوری در مناطق روستایی و محروم
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، جذب نخبگان در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور را اقدامی ارزشمند ارزیابی کرد و گفت: با این اقدام ارزشمند که میتواند الگویی برای سایر دستگاهها باشد، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اولین دستگاه دولتی خواهد بود که تمام نیروی انسانی خود را از نخبگان، تامین کرده است.
رییس بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق و نمایشگاه «مانوین» از سوی معاونت علمی، گفت: این آمادگی وجود دارد که بخشی ویژه برای صنایع خلاق و فناوریهای مرتبط با روستاها و مناطق محروم در این رویداد در نظر گرفته شود.
وی همچنین به طرحی با حمایت بنیاد ملی نخبگان اشاره کرد و افزود: طرح «فرشتگان میناب» که اکنون در مرحله نهاییسازی و ورود به فاز اجرا قرار دارد، با هدف حمایت از نخبگان روستایی و مناطق محروم طراحی شده است. این طرح با تمرکز بر بخش دانشآموزی، فرآیند شناسایی، تربیت و رشد استعدادهای نخبه را از دل مناطق روستایی و کمتر برخوردار دنبال میکند.
افشین خاطرنشان کرد: آمادگی وجود دارد که این طرح با هدف همافزایی علمی و انسجام بیشتر در حوزه پرورش سرمایه انسانی، در قالب همکاری میان بنیاد ملی نخبگان و معاونت توسعه روستایی، بهصورت مشترک اجرایی شود.
افشین در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای ایفای نقش در بازسازی و توسعه مناطق روستایی و محروم، مبتنی بر فناوری گفت: در حال حاضر ۱۱ هزار شرکت دانشبنیان در کشور فعال هستند که حدود یک درصد از آنها آسیب دیدهاند، این آمادگی وجود دارد که از فناوری و نوآوری برای بازسازی استفاده شود و این شرکتها در بازسازی مناطق روستایی نقشآفرینی کنند.
وی تأکید کرد: میتوان از این فرصت برای گسترش زنجیره فناوری تا بنیادیترین بخشهای کشور استفاده کرد و از رهگذر این همکاری، پیوند میان فناوری، توسعه محلی و بازسازی مناطق محروم را تقویت کرد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور همچنین با اشاره به آمادگی برای همکاری با معاونت توسعه روستایی برای راهاندازی پارک علم و فناوری روستایی اعلام کرد: معاونت علمی آمادگی دارد در طراحی الگوی مناسب برای توسعه فناورانه روستاها متناسب با اهداف این پارک و نیز در پیادهسازی آن، همکاری و حمایت لازم را ارائه دهد.
بهرهگیری از ظرفیت علمی نخبگان با جذب ۱۰۰ نخبه در معاونت امور توسعه روستایی
عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در این نشست، از برنامه این معاونت برای جذب و بهکارگیری ۱۰۰ نخبه در ساختار معاونت توسعه روستایی خبر داد و گفت: این مجموعه در حال حرکت بهسوی الگویی است که در آن، سرمایه انسانی نخبه نقش محوری در پیشبرد برنامههای توسعهای ایفا کند.
حسینزاده همچنین با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری یک رویداد ملی در حوزه فناوریهای روستایی گفت: اگرچه نمایشگاه تولیدات روستایی که قرار بود در اردیبهشتماه برگزار شود، امسال به دلیل شرایط موجود برگزار نشد، اما طرحی با همکاری معاونت توسعه روستایی، معاونت علمی و وزارت علوم تدوین شده است تا طرحهای فناورانه و دستاوردهای نوآورانه روستایی در قالب یک نمایشگاه ملی ارائه شوند.
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، با تأکید بر ضرورت توسعه دامنه حمایت از نخبگان، تصریح کرد: حمایت از استعدادها نباید صرفاً به حوزه علمی محدود بماند، بلکه نخبگان در عرصههایی همچون هنر، ورزش و سایر حوزههای اثرگذار نیز باید مورد توجه قرار گیرند؛ چرا که مناطقمحروم در این بخشها نیز دارای ظرفیتها و افتخارات ملی و بینالمللی هستند.
وی همچنین بر ضرورت شناسایی کودکان و نوجوانان مستعد در مناطق محروم تأکید کرد و گفت: در بسیاری از مناطق کمتر برخوردار، استعدادهای انسانی ارزشمندی وجود دارند که به دلیل محدودیت در دسترسی به امکانات آموزشی، فرصت بروز و شکوفایی پیدا نمیکنند. از این رو باید با رویکردی نوآورانه، فرآیند استعدادیابی، تربیت و هدایت این استعدادهای پنهان را در دستور کار قرار داد.
استفاده از ظرفیتهای فناورانه در توسعه روستایی و محرومیتزدایی
حسینزاده، با اشاره به ضرورت بهرهگیری از الگوهای نوین و دانشپایه در توسعه روستایی افزود: باید از مدلهای روزآمد، فناورانه و کیفیتر در بازسازی و توسعه روستاها استفاده کرد و حتی این امکان وجود دارد که برخی روستاها از پایه با نگاه فناورانه بازسازی شوند و مفهوم «دهکده» یا «روستای فناور» بهصورت عملیاتی اجرایی شود.
وی همچنین با اشاره به وجود ظرفیتهای پیشین در حوزه محرومیتزدایی گفت: در این زمینه، بسترهای مناسبی از گذشته شکل گرفته است و میتوان با تشکیل یک کارگروه مشترک، همکاریهای مؤثری میان دو معاونت در حوزه محرومیتزدایی و توسعه فناورانه روستاها شکل داد.
حسینزاده با بیان اینکه روستاها سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی کشور دارند، افزود: افزایش این سهم بدون بهرهگیری از فناوریهای نوین ممکن نیست. اگر بتوانیم فعالان حوزه فناوریهای روستایی را که دارای ایده، محصول یا خدمت هستند جذب کنیم و الگوی تجاریسازی و اتصال به بازار را برای آنان پیادهسازی کنیم، پیوند فناوری با روستاها و مناطق محروم تقویت خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: فناوری یکی از پیشرانهای اصلی توسعه روستایی و محرومیتزدایی است و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، میتواند در همکاری با معاونت توسعه روستایی، نقش مهمی در توسعه، پشتیبانی و تعمیم این الگوها ایفا کند.
گفتنی است در این نشست، در این نشست، بر همافزایی ظرفیتها، تدوین برنامههای مشترک میان دو معاونت و ترسیم چشماندازی واحد برای استفاده از فناوری در توسعه روستاها و محرومیتزدایی، ذیل یک کارگروه مشترک همکاری، تاکید شد.
نظر شما