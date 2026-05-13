  1. استانها
  2. قم
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۹

دستگیری سارق سیم و کابل های برق در قم

قم- جانشین فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری سارق سیم و کابل برق با ۳۰ فقره سرقت در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر نصیری اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل، تلفن همراه و انبار ساختمانی در سطح استان، موضوع به طور جدی در دستور کار کارآگاهان مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات لازم و رصدهای تخصصی، سارق شناسایی و در حین ارتکاب جرم دستگیر و در اظهارات اولیه، متهم به ارتکاب ۳۰ فقره سرقت سیم و کابل با همدستی فردی دیگر اعتراف کرده که پرونده تشکیل و تحقیقات برای شناسایی همدست وی نیز ادامه دارد.

