دستگیری سارق سیم و کابل های برق در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر نصیری اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل، تلفن همراه و انبار ساختمانی در سطح استان، موضوع به طور جدی در دستور کار کارآگاهان مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.



وی افزود: با انجام اقدامات لازم و رصدهای تخصصی، سارق شناسایی و در حین ارتکاب جرم دستگیر و در اظهارات اولیه، متهم به ارتکاب ۳۰ فقره سرقت سیم و کابل با همدستی فردی دیگر اعتراف کرده که پرونده تشکیل و تحقیقات برای شناسایی همدست وی نیز ادامه دارد.