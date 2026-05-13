ثبت ۱۱ روز هوای پاک در اصفهان؛ اقلیم و کاهش ترددها عامل بهبود هواست‌

بابک صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کلانشهر اصفهان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۱ اردیبهشت ماه طی ۵۲ روز گذشته، ۱۱ روز هوای پاک، ۳۸ روز قابل قبول (سالم) و سه روز ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرد.

وی ادامه داد: این کلانشهر در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، تنها ۲ روز هوای پاک و ۳۲ روز قابل قبول داشت و ۱۲ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و ۶ روز ناسالم برای عموم افراد جامعه را تجربه کرد.

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان با اشاره به افزایش روزهای پاک و سالم نسبت به مدت مشابه سال قبل، خاطرنشان کرد: اولین عامل بهبود شرایط جوی و اقلیمی است که بارندگی و وزش باد مناسب، آلودگی را کاهش داد و دومین دلیل کاهش ترددها است.

صادقیان با بیان اینکه در حال حاضر مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها غیرحضوری شده و ترافیک روزانه کمتر شده است، اضافه کرد: همچنین، صنایع بزرگی مثل فولاد مبارکه که قبلاً صدها سرویس از مرکز شهر، کارکنان این مجموعه را منتقل می‌کردند، فعالیت‌هایشان کم شد.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت که خود کارخانه فولاد تأثیر مستقیم زیادی روی آلودگی هوای شهر اصفهان نداشته اما ترانزیت و حمل‌ونقل مرتبط با آن، نقش مهمی در آلودگی داشت.

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان با بیان اینکه ناوگان بسیاری از واحدهای صنعتی دیگر هم قدیمی بود و الان کاهش قابل‌توجهی داشته‌اند، افزود: دو عامل اصلی بهبود هوا در ۵۲ روز بهار سال جاری شرایط اقلیمی مناسب و کاهش تردد و فعالیت‌های صنعتی بوده‌ است.

به گزارش مهر،براساس نتایج نهایی طرح منشأیابی و سهم بندی ذرات معلق هوای شهر اصفهان که سال ۱۳۹۸ منتشر شد، حداکثر 37 درصد از آلایندگی هوای شهر اصفهان متوجه صنایع، 53 درصد مربوط به حمل و نقل و 70 درصد از سهم حمل و نقل نیز مربوط به اتوبوس ها و کامیون ها اعلام شد.‌

پیش از این، گل‌علیزاده مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان نیز مهم‌ترین عامل الودگی هوای این کلانشهر را تردد خودروهای فرسوده و گازوئیل‌سوز و حمل‌ونقل درون‌شهری پرپیمایش دانسته و گفته بود: مهم‌ترین منابع آلودگی تردد روزانه یک‌هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه نفتکش فاقد فیلتر دوده و حدود یک‌هزار دستگاه مینی‌بوس و اتوبوس فرسوده سرویس کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ است و مصرف سوخت غیراستاندارد در مسیرهای رفت‌وبرگشت این خودروهای دیزلی تأثیر بسیار سنگینی بر کیفیت هوای شهر اصفهان دارد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.