به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گزارش مدیریت پژوهش سازمان بورس، ارزش معاملات صندوقهای قابل معامله بورسی (ETF) در معاملات روز سهشنبه به ۶۲ همت رسید که از این میزان، حدود ۳۷.۴ همت مربوط به صندوقهای درآمد ثابت و حدود ۲۴.۶ همت مربوط به صندوقهای کالایی بوده است.
بر اساس این گزارش، ارزش معاملات صندوقهای درآمد ثابت قابل معامله در روز گذشته به ۳۷۴ هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال رسید و خالص خرید حقیقیها در این صندوقها منفی ۱۱ هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال ثبت شد.
همچنین ارزش معاملات صندوقهای طلا ۱۵۰ هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال، صندوقهای نقره ۶۳ هزار و ۱۲۵ میلیارد ریال، صندوقهای انرژی ۱۴ هزار و ۱۳ میلیارد ریال، صندوقهای زعفران ۱۱ هزار و ۳۱۳ میلیارد ریال و صندوقهای املاک ۶ هزار و ۹۱۷ میلیارد ریال اعلام شده است.
در جریان معاملات دیروز، خالص خرید حقیقیها در صندوقهای کالایی نیز به مثبت ۳۳ هزار و ۹۰۹ میلیارد ریال رسید.
بررسیها نشان میدهد صندوقهای نقره علاوه بر ثبت رکورد جدید ارزش معاملات، شاهد ثبت رکورد تازهای در ورود پول حقیقی نیز بودهاند؛ بهطوریکه خالص ورود سرمایه حقیقی به این صندوقها به مثبت ۲۱ هزار و ۶۷۸ میلیارد ریال رسیده است.
همچنین ارزش تجمعی خالص خرید حقیقیها از زمان آغاز جنگ تاکنون به بالاترین سطح خود معادل مثبت ۴۵۷ هزار و ۲۵۹ میلیارد ریال رسیده است.
