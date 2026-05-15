به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ایران گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۶ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده که مجموع معاملات این دوره‌ها به ۴۷۶ کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، وی افزود: در حراج امسال حسب درخواست فعالان بازار طلا و به منظور پاسخگویی به نیاز آنان علاوه بر متقاضیان فعلی، سکوهای برخط فروش طلا نیز می‌توانند در حراج‌ها شرکت کنند. ضمن اینکه در جلسات اخیر حراج شمش طلا این سکوها ۳۳ کیلوگرم شمش طلا خریداری کرده‌اند.

بالسینی تاکید کرد: عرضه شمش در مرکز مبادله ایران کماکان ادامه خواهد داشت. هفته پیش رو نیز جلسه حراج روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد.