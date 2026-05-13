به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت آبادی صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه آرد و نان به میزبانی فرمانداری دامغان از حمایت نانوایی های برتر این شهرستان خبر داد و بیان کرد: هدف این اقدام اهمیت بخشی به نقش نانوایی ها در حفظ آرامش و پایداری اجتماعی است.

وی از تجلیل نانوایی های برتر در دامغان خبر داد و اضافه کرد: رعایت استانداردهای پخت، کیفیت نان، رعایت دقیق وزن چانه، رعایت بهداشت و تکریم مشتریان از مواردی که نانوایی های برتر بر آن اساس انتخاب شدند.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان با اشاره به اینکه به نانوایی های برتر ۱۰ کیسه آرد ترمیمی و مازاد بر سهمیه ماهانه تعلق خواهد گرفت، ادامه داد: نانوایی های پیشرو در ارائه خدمات فوق با اهدای لوح مورد تقدیر واقع شدند.

شوکت آبادی از تلاش نانوایی ها در شرایط جنگی به عنوان مجاهدان جبهه امنیت غذایی یاد کرد و توضیح داد: این نانوایی اجازه ندادند که هیچ خللی در تامین نیازهای اصلی مردم ایجاد شود.

وی با تاکید به اینکه حمایت از تولید کننده کاهش فشار بر مصرف کننده را به همراه دارد، افزود: در کارگروه آرد و نان بر این مهم تاکید و لذت سیاست های تشویقی برای نانوایی ها اتخاذ شده است.