بودجه پیشگیری از اعتیاد دو برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عابدینی، در تشریح اقدامات پیشگیرانه این ستاد در سال گذشته گفت: سیاستهای کلان نظام بر پیشگیری وضعی و فرهنگی تأکید دارد و هدف برنامه هفتم توسعه کاهش ۱۰ درصدی ضریب اعتیاد تا پایان برنامه هفتم توسعه است.
وی به رویکرد تحولی ستاد در سال گذشته اشاره کرد و گفت که بودجه پیشگیری دو برابر شده و به سمت یکپارچهسازی دستگاهها حرکت کردهاند. همچنین، با برقراری تفاهمنامههایی با سایر نهادها، تلاش کردهاند تا همکاریهای موثری در زمینه پیشگیری از اعتیاد ایجاد کنند. او همچنین موفقیتهای حوزه گفتمانسازی و فعالیتهای رسانهای را در این زمینه مورد تأکید قرار داد.
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر به اقدامات انجامشده در حوزه توانمندسازی دانشآموزان اشاره کرد و گفت که آموزشهای مجازی و غیرمجازی با همکاری وزارت آموزش و پرورش در حال انجام است. او همچنین به بهبود کیفیت فعالیتهای خانههای یاریگر زندگی و برنامههای آموزشی برای والدین و دانشآموزان اشاره کرد که به افزایش تابآوری اجتماعی و توانایی نه گفتن در برابر آسیبهای اجتماعی کمک میکند.
وی از همکاری این ستاد با وزارت علوم در طرح «تربیت کادر متخصص» خبر داد که در آن بیش از ۶ هزار نفر از کارکنان بخشهای مختلف آموزش دیده و به عنوان سفیران پیشگیری از اعتیاد معرفی خواهند شد. همچنین، دعوت از ائمه جماعات برای ترویج فرهنگ مبارزه با اعتیاد و برگزاری جلسات مشترک با ستاد ۲۰۲۰ نیز از دیگر اقدامات این ستاد بوده است.
عابدینی بر اهمیت توجه به جوامع روستایی تأکید کرد و اعلام کرد که طرح «توانمندسازی گروههای مرجع روستایی» برای پیشگیری از اعتیاد تدوین شده و در حال اجراست. این طرح شامل برگزاری نشستهای آموزشی و کارگاههای توانمندسازی برای گروههای مرجع مانند دهیاران و ائمه جماعت است تا به پیشگیری از آسیبهای اجتماعی کمک کنند.
