تاثیر آزمایش خون مبتنی بر DNA بر درمان سرطان گلو

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گفتند در یک آزمایش جدید شامل 104 بیمار، آزمایش DNA تومور در گردش (ctDNA) به پزشکان کمک کرد تا در مورد نیاز به درمان بیشتر تصمیمگیری کنند.
این بیماران مبتلا به سرطان گلو مرتبط با ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) بودند که باعث ایجاد اکثر (90٪) این تومورها میشود.
دکتر «کاترین هرینگ»، متخصص گوش و حلق و بینی و متخصص سرطانهای سر و گردن در دانشگاه ایالتی اوهایو، توضیح داد: «در حالی که این نوع سرطان به خوبی به درمان پاسخ میدهد، کیفیت زندگی بیمار تحت تأثیر پرتودرمانی و شیمی درمانی قرار میگیرد.»
او گفت: «نتایج آزمایش ctDNA میتواند به ما کمک کند تا درمان را بهتر تنظیم کنیم تا عوارض جانبی غیرضروری را کاهش دهیم و در عین حال اطمینان حاصل کنیم که بیماران درمان مورد نیاز خود را دریافت میکنند.»
تصمیمگیری در مورد نیاز به شیمیدرمانی یا پرتودرمانی از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا هر دو میتوانند بیماران را با عوارض جانبی طولانیمدت از جمله مشکل در بلع، خشکی دهان، تغییر در طعم، آپنه خواب و کمکاری تیروئید مواجه کنند.
در مطالعه جدید، بیماران مبتلا به سرطان گلو مرتبط با HPV بین اواسط سال ۲۰۲۱ و اوایل سال ۲۰۲۵ تحت عمل جراحی قرار گرفتند. اکثر آنها سرطان گلو در مراحل اولیه در نزدیکی لوزههای خود داشتند.
تصمیم برای انجام پرتودرمانی و/یا شیمیدرمانی پس از جراحی بر اساس عوامل خطر خاصی، از جمله نتایج آزمایش ctDNA، بود. همه بیماران قبل از عمل جراحی آزمایش خون انجام دادند و ۷۴ نفر پس از عمل جراحی خود یک بار دیگر آزمایش دادند.
هِرینگ گفت: «نتایج آزمایش احتمالاً در ترکیب با سایر عوامل برای کمک به پزشکان در تصمیمگیری در مورد احتمال عود تومور بیمار و نیاز آنها به درمان پس از جراحی استفاده خواهد شد.»
او توضیح داد که سطح DNA تومور در گردش خون «تحت تأثیر زیستشناسی تومور و عملکرد کلیه قرار دارد».
هِرینگ گفت: «ctDNA پس از عمل، هم سرطان باقیمانده و هم سطح DNA تومور پایه را نشان میدهد. این بدان معناست که آزمایش باید در شرایط خاص تفسیر شود. نتیجه مثبت پس از جراحی ممکن است نشاندهنده خطر بالاتر برای عود تومور باشد، اما نتیجه منفی همیشه به این معنی نیست که بیمار کاملاً بیخطر است.»
محققان قصد دارند مطالعه بیشتری را برای کمک به افزایش حساسیت آزمایشctDNA و بررسی چگونگی ترکیب آن با سایر عوامل خطر، در جهت مراقبت از سرطان گلو انجام دهند.
