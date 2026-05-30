رحمانی: زیرساخت های مرز تمرچین برای میزبانی زائران اربعین توسعه یابد

به گزارش‌ خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی ستاد اربعین در استان با بیان اینکه مرز تمرچین یکی از سهل الوصل ترین مسیرهای دسترسی به کربلای معلی برای زائران اربعین حسینی است، اظهار کرد: همه دستگاه‌های دولتی استان مکلف هستند مشکلات و موانع موجود جهت تسهیل سفر زائران به کشور عراق در ایام اربعین را از مرز بررسی و برطرف کنند.

وی با تاکید بر اینکه امسال با جدیت، ارتقای زیرساخت ‌ها و رفع کاستی‌های موجود در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: ادارات متولی همه مسئولان باید قدر این فرصت خدمت به زائران امام حسین را مغتنم بدانند.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه با توجه به مزیت های مرز تمرچین اطلاع رسانی کافی درباره این مسیر برای مردم کشورمان انجام نشده است، اظهار مرد: ظرفیت رسانه استانی باید به بهترین شکل ممکن برای تبلیغ و اطلاع رسانی مرز تمرچین استفاده شود.

رحمانی با اشاره به فعالیت های فرهنگی جهت معرفی بهتر این مسیر برای تردد زائران اربیعن حسینی عنوان کرد: مسیرهای منتهی به مرز تمرچین به‌ویژه مسیر بازرگان – تمرچین نیازمند اجرای طرح‌های فرهنگی است چرا سالانه ده ها هزار زائر از این مرز تردد می کنند.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به تردد بیش از ۱۵۰ هزار زائر از مرز تمرچین طی سال گذسته افزود: نصب تمثال جمعی از شهدا در مسیر بازرگان – تمرچین می‌تواند به‌ عنوان یک اقدام فرهنگی موثر در معرفی ظرفیت‌های معنوی استان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به میزبانی شایسته مردم پیرانشهر همه ساله از زائران اربیعن حسینی اضافه کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که مردم این منطقه نیز از مزایای اربعین در توسعه زیرساخت‌ها بهره‌مند شوند.

اقدامات لازم برای استقبال از زائران اربعین در مرز تمرچین صورت گرفته است

فرامرز اسدی سر کنسول ایران در اربیل عراق هم با اشاره به اینکه هم اکنون منطقه شمال‌ غرب شرایط بهتری برای زائران اربعین دارد، گفت: درسفر اربعین باید کرامت زائر و هزینه ارزانی سفر مد نظر قرار گیرد.

استاندار آذربایجان غربی همچنین قبل از برگزاری این جلسه با سرکنسول ایران در اربیل عراق دیدار کرد و گفت: برنامه ریزی‌های لازم درخصوص استقبال از زائران اربعین حسینی در مرز تمرچین صورت گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه از اتباع دیگر کشورها نیز از طریق مرز تمرچین به عتبات عالیات مشرف می‌شوند ظرفیت خوبی برای این مرز و مسیرتمرچین تاکربلا برای ارائه خدمات درنظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: موکب‌ های مسیر داخلی و خارجی باید از هم‌ اکنون انتخاب و مقدمات لازم انجام شود.

سرکنسول ایران در اربیل عراق هم در این دیدار گفت: باید تدابیری برای کاهش هزینه‌ها در مسیر اربیل تا کربلا اندیشیده شود.

فرامرز اسدی افزود: سال قبل افزایش خوبی در تعداد زائران از مرز تمرچین داشتیم که امید داریم امسال نیز این روند افزایشی باشد.

در این جلسه، مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز گزارشی از اقدامات و برنامه‌ریزی‌های اولیه برای میزبانی از زائران اربعین حسینی(ع) ارائه کردند.

مرز تمرچین نیز یکی از ۶ مرز اصلی خروج زائران عتبات عالیات در ایام اربعین به شمار می‌رود.