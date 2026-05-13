یادداشت مهمان-محمدجواد سلمان‌پور، معاون سابق بورس و امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان:جا دارد نخبگان، خصوصا عزیزان دانشگاهی و حوزوی، برای ادای حق تشییع جنازه قائد شهید، راهکار و راهبرد ارائه دهند تا تشییع جنازه آثار ملی، منطقه ای و بین المللی هرچه بیشتر برای ایران، محور مقاومت و آزادگان جهان داشته باشد.

آن امام راسخ در علم و راست قامت تاریخ، خود را برای شهادت آماده کرده بود. اگرچه امت او، خود را برای شهادتش آماده نکرده بودند.او میدانست و بارها گفته بود که شهادت مردان خدا، از حیات دنیایی آنها تاثیرگذارتر است و میتواند انقلاب بر پا کند.اینک ماییم و تشییع جنازه آن قائد و جان فدا!

سوال این است که چگونه حق تشییع جنازه او را ادا کنیم تا اگر بیشتر از حیات ۸۶ ساله اش تاثیر گذار نباشد، حداقل کمتر نباشد.

آیا تشییع جنازه او میتواند آب پاک و جاری باشد که نجاساتی که ۴۷ سال بوق های اجنبی پخش کردند، تطهیر کند؟ و به دنیا، خصوصا استکبار نشان بدهد که با چه ملتی طرف هستند؟

تشییع جنازه باید بتواند عمق جانفدایی چند میلیاردی توده ها را در سراسر جهان، خصوصادر ایران را نشان بدهد تا ترامپ پلید را رسوا کند.

یک مرجع تقلید تشییع می‌شود، باید نشان بدهد که مرجعیت شیعه چه جایگاهی دارد.یک مبارزه خستگی ناپذیر با رژیم پهلوی، تشییع می شود، باید عمق پلشتی خاندان پهلوی که به نوعی در خون او شریکند، رسوا کند.یک مبارز بین المللی با امپریالیسم تشییع می‌شود، لذا تمام کسانی که در دنیا مفهوم و مصداق امپریالیسم را فهم کرده و سودای مبارزه با آن را دارند، باید حس کنند که در ایران، رهبر آنان تشییع می‌شود.یک ادیب تشییع می‌شود، تمام ادیبان و شاعران باید فهم کنند که بزرگ آنان تشییع می‌شود.یک فرمانده عالی نظامی تشییع می‌شود.یک دانشمند که دانش و فناوری در ایران تا سالهای بسیار مدیون اوست ، تشییع می‌شود، در واقع استاد اساتید تشییع می‌شود.یک استراتژیست عالی که دنیا کمتر به خود دیده است، تشییع می‌شود.یک سیاستمدار پاک تشییع می‌شود.

در تشییع جنازه او جای ناپاکان عالم نیست، اما جای مراجع تقلید، علما و مفتی های اهل سنت، پاپ و بسیاری از رهبران دنیا در تشییع جنازه او باز است.باید ملتهای عراق، یمن، پاکستان، هند، و کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین، چین، روسیه، بلاروس، ... را باز کرد تا بتوانند شرکت کنند،

باید ترامپ در تشییع جنازه با ملیت های دور و نزدیک و حتی از خود امریکا روبرو بشود و بفهند که چه غلط بزرگی کرده است.تشییع جنازه باید بازتاب حضور بیش از ۷۰ روز حضور مردمی جانفدا باشد تا یک تودهن بزرگ به آنان که مردم حاضر در خیابان را آنگونه که هستند ندیدند.جا دارد که نخبگان برای بجا آوردن حق تشییع جنازه، راهبرد و راهکار ارائه بدهند.