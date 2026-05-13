۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

محمدزاده: مهم‌ترین سرمایه نظام، اعتماد مردم است

تبریز- معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی در حکمرانی، اعتماد مردم را مهم‌ ترین پشتوانه کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده صبح چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه بخشدار مهربان ضمن قدردانی از تلاش‌ های علیرضا ابراهیمی، بخشدار سابق این بخش، اظهار کرد: مردم‌ داری، توان مدیریتی و تخصص از مهم‌ ترین شاخص‌ های انتخاب بخشدار جدید بود و در نهایت پیمان عیاری به عنوان مدیری جوان، توانمند و برخوردار از دانش، مورد اجماع قرار گرفت.

وی مهربان را فراتر از یک بخش توصیف کرد و افزود: این منطقه دارای ظرفیت‌ های گسترده انسانی و اجتماعی است که باید در مسیر توسعه و پیشرفت مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی در نظام حکمرانی تصریح کرد: هیچ سرمایه ‌ای ارزشمندتر از اعتماد مردم به حاکمیت و نظام اداری نیست و مهم‌ ترین وظیفه مسئولان، حفظ و ارتقای این سرمایه ارزشمند است.

وی ادامه داد: اصلی‌ ترین معیار ارزیابی مدیران باید میزان موفقیت آنان در افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی باشد؛ چرا که سرمایه اجتماعی صرفاً یک دارایی مادی نیست، بلکه مجموعه‌ ای از اعتماد، مشارکت و همراهی مردم با نظام مدیریتی کشور است.

محمدزاده مردم را مهم‌ ترین پشتوانه کشور دانست و خاطرنشان کرد: مردم در دوران جنگ، صحنه ‌هایی از شجاعت، ایثار و فداکاری خلق کردند که از منظر انسانی بسیار ارزشمند و ماندگار است و همین مسئله مسئولیت مدیران را برای جلب اعتماد عمومی سنگین‌تر می‌کند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع اظهار داشت: بخشی از اعتماد مردم به نظام اداری به نوع رفتار مدیران، شیوه پاسخگویی و نحوه گفت‌وگو با مردم بستگی دارد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در پایان گفت: سرمایه اجتماعی همان‌ گونه که با اقدامات کوچک تقویت می‌شود، ممکن است با بی‌توجهی‌ ها و رفتارهای نادرست نیز آسیب ببیند و تا زمانی که سرمایه مردمی حفظ شود، هیچ دشمنی نمی‌تواند چشم طمع به این سرزمین داشته باشد.

در این مراسم پیمان عیاری از نیروهای رسمی و جوان وزارت کشور، بخشدار سابق ایلخچی و دانش‌ آموخته مهندسی عمران در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت تطبیقی و توسعه، به عنوان بخشدار جدید مهربان معرفی شد.

