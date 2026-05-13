به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده صبح چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه بخشدار مهربان ضمن قدردانی از تلاش‌ های علیرضا ابراهیمی، بخشدار سابق این بخش، اظهار کرد: مردم‌ داری، توان مدیریتی و تخصص از مهم‌ ترین شاخص‌ های انتخاب بخشدار جدید بود و در نهایت پیمان عیاری به عنوان مدیری جوان، توانمند و برخوردار از دانش، مورد اجماع قرار گرفت.

وی مهربان را فراتر از یک بخش توصیف کرد و افزود: این منطقه دارای ظرفیت‌ های گسترده انسانی و اجتماعی است که باید در مسیر توسعه و پیشرفت مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی در نظام حکمرانی تصریح کرد: هیچ سرمایه ‌ای ارزشمندتر از اعتماد مردم به حاکمیت و نظام اداری نیست و مهم‌ ترین وظیفه مسئولان، حفظ و ارتقای این سرمایه ارزشمند است.

وی ادامه داد: اصلی‌ ترین معیار ارزیابی مدیران باید میزان موفقیت آنان در افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی باشد؛ چرا که سرمایه اجتماعی صرفاً یک دارایی مادی نیست، بلکه مجموعه‌ ای از اعتماد، مشارکت و همراهی مردم با نظام مدیریتی کشور است.

محمدزاده مردم را مهم‌ ترین پشتوانه کشور دانست و خاطرنشان کرد: مردم در دوران جنگ، صحنه ‌هایی از شجاعت، ایثار و فداکاری خلق کردند که از منظر انسانی بسیار ارزشمند و ماندگار است و همین مسئله مسئولیت مدیران را برای جلب اعتماد عمومی سنگین‌تر می‌کند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع اظهار داشت: بخشی از اعتماد مردم به نظام اداری به نوع رفتار مدیران، شیوه پاسخگویی و نحوه گفت‌وگو با مردم بستگی دارد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در پایان گفت: سرمایه اجتماعی همان‌ گونه که با اقدامات کوچک تقویت می‌شود، ممکن است با بی‌توجهی‌ ها و رفتارهای نادرست نیز آسیب ببیند و تا زمانی که سرمایه مردمی حفظ شود، هیچ دشمنی نمی‌تواند چشم طمع به این سرزمین داشته باشد.

در این مراسم پیمان عیاری از نیروهای رسمی و جوان وزارت کشور، بخشدار سابق ایلخچی و دانش‌ آموخته مهندسی عمران در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت تطبیقی و توسعه، به عنوان بخشدار جدید مهربان معرفی شد.