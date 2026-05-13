تسهیل عملیات اجرایی خانه امید بازنشستگان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه بررسی مسائل و مطالبات بازنشستگان شهرستان اردبیل با تأکید بر ضرورت ایجاد فضای مناسب برای ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی و رفاهی به بازنشستگان اظهار کرد: با توجه به نیاز و مطالبه جدی این قشر، عملیات اجرایی این پروژه تسهیل می شود.

وی افزود: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه از طریق فرمانداری اردبیل تأمین شده تا زمینه ایجاد یک مرکز مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و رفاهی بازنشستگان فراهم شود.

فرماندار اردبیل با اشاره به اهمیت رسیدگی به مسائل درمانی و رفاهی بازنشستگان، بر بررسی آخرین وضعیت بازنشستگان شهرستان به‌ویژه در حوزه خدمات درمانی و بیمه تکمیلی تأکید کرد.

قلندری خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد دستگاه‌های ذیربط پیگیری‌های لازم را برای رفع مشکلات و بهبود وضعیت خدمات‌رسانی به بازنشستگان شهرستان اردبیل به‌ویژه در حوزه درمان و بیمه تکمیلی انجام دهند.