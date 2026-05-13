کشف ۱۵ قطعه اشیای تاریخی در دورود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر صبح امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان دورود با اشراف اطلاعاتی دقیق و انجام اقدامات تخصصی پلیسی موفق شدند در یکی از روستاهای تابعه این شهرستان، یک محل نگهداری اشیای تاریخی قاچاق را شناسایی کنند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی، به منزل فردی باهویت مشخص مراجعه و در بازرسی از محل ۱۵ قطعه شیء تاریخی ارزشمند کشف کردند. بنا بر نظر کارشناسان میراثفرهنگی، این اشیا کاملاً اصیل بوده و قدمت آنها به عصر برنز تا هزاره اول قبل از میلاد میرسد؛ آثاری که بیش از سه هزار سال قدمت دارند.
فرمانده انتظامی لرستان، بیان کرد: دراینرابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
سردار هاشمی فر با هشدار جدی به غارتگران میراثفرهنگی گفت: برخورد با قاچاقچیان و سودجویانی که به تاراج آثار ارزشمند تاریخی کشور اقدام میکنند، بهصورت قاطع، مستمر و بدون اغماض ادامه دارد و پلیس اجازه نخواهد داد میراثفرهنگی که هویت و تاریخ این سرزمین است، مورد تعرض قرار گیرد.
