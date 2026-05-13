۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

کشف ۱۵ قطعه اشیای تاریخی در دورود

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان از کشف ۱۵ قطعه شیء تاریخی مربوط به عصر برنز تا هزاره اول قبل از میلاد در شهرستان دورود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر صبح امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان دورود با اشراف اطلاعاتی دقیق و انجام اقدامات تخصصی پلیسی موفق شدند در یکی از روستاهای تابعه این شهرستان، یک محل نگهداری اشیای تاریخی قاچاق را شناسایی کنند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی، به منزل فردی باهویت مشخص مراجعه و در بازرسی از محل ۱۵ قطعه شیء تاریخی ارزشمند کشف کردند. بنا بر نظر کارشناسان میراث‌فرهنگی، این اشیا کاملاً اصیل بوده و قدمت آن‌ها به عصر برنز تا هزاره اول قبل از میلاد می‌رسد؛ آثاری که بیش از سه هزار سال قدمت دارند.

فرمانده انتظامی لرستان، بیان کرد: دراین‌رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سردار هاشمی فر با هشدار جدی به غارتگران میراث‌فرهنگی گفت: برخورد با قاچاقچیان و سودجویانی که به تاراج آثار ارزشمند تاریخی کشور اقدام می‌کنند، به‌صورت قاطع، مستمر و بدون اغماض ادامه دارد و پلیس اجازه نخواهد داد میراث‌فرهنگی که هویت و تاریخ این سرزمین است، مورد تعرض قرار گیرد.

