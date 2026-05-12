بهروز کاویانی،در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح جزئیات حادثه آتشسوزی در مجتمع تجاری ارغوان پرداخت.
وی با بیان اینکه این حادثه روز سهشنبه ساعت ۱۶ و ۱۹ دقیقه رخ داد، اظهار داشت: نیروهای آتشنشانی اندیشه تنها پنج دقیقه پس از تماس اولیه در محل حاضر شدند، با توجه به شدت بالای شعلهها و با هماهنگی استانداریهای تهران و البرز، نیروهای کمکی از تهران، کرج و شهرستانهای اطراف به منطقه اعزام شدند.
شهردار اندیشه با تأکید بر مدیریت مؤثر نیروهای امدادی و همکاری کسبه و شهروندان، خاطرنشان کرد: حدود دو هزار نفر از محل حادثه بهصورت اضطراری تخلیه شدند که این اقدام هوشمندانه، مانع از بروز فاجعهای بزرگ گردید.
کاویانی با اشاره به طولانی بودن عملیات اطفاء حریق ادامه داد: این عملیات حدود ۲۴ ساعت به طول انجامید و سرانجام ساعت سه بعدازظهر روز بعد به پایان رسید، ۱۴ تیم آتشنشانی در این عملیات مشارکت داشتند و با تلاش آنان، از ریزش ساختمان و سرایت آتش به سازههای مجاور جلوگیری شد.
وی با ابراز تأسف عمیق از درگذشت هشت نفر در این حادثه، تأکید کرد: بر خلاف برخی شایعات منتشرشده در فضای مجازی، تلفات این حادثه هشت نفر بوده و موضوع در دست بررسی قضائی است.
شهردار اندیشه علت گسترش سریع آتش را وجود نمای کامپوزیت و وزش باد شدید عنوان کرد و یادآور شد: کاربرد این نوع نما امروز در قوانین ساختوساز ممنوع است و باید سازههای مشابه هرچه سریعتر ایمنسازی شوند.
وی در خصوص وضعیت حقوقی ساختمان توضیح داد: پروانه ساخت مجتمع ارغوان در سال ۱۳۸۹ صادر و پایان کار آن در فروردین ۱۳۹۳ اخذ شده است. ساختمان بیمه بوده و خسارات از طریق شرکت بیمه در وجه هیئتمدیره مجموعه پرداخت خواهد شد.
کاویانی از تشکیل پرونده قضائی و آغاز کارشناسی علت حادثه خبر داد و تصریح کرد: شهرداری اندیشه و شورای اسلامی شهر با همکاری فرماندار، امام جمعه و دستگاههای قضائی در کنار مالکان و کسبه هستند تا کمترین خسارت و بیشترین رضایتمندی حاصل شود.
وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری فرماندار، دادستان، نیروهای انتظامی، سپاه، اورژانس و هلالاحمر، از شهروندان خواست اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کرده و از انتشار هرگونه شایعه پرهیز کنند و گفت: این حادثه، بزرگ اما عبرتآموز بود و بازسازی و ساماندهی مجتمع ارغوان با همکاری همه دستگاهها بهطور جدی پیگیری خواهد شد.
