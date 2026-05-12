صالحی: امنیت مردم خط قرمز ماست؛ برخورد قاطع با سارقان و جرایم خاص

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت دادستانی تهران در سال ۱۴۰۵، با حضور علی صالحی دادستان تهران، سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ، سردار علی ولیپورگودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ و جعی از معاونین دادستانی تهران در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.

دادستان تهران در ابتدای این جلسه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اخیر حمله آمریکایی- صهیونیستی علیه کشور عزیز ایران، اظهار داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و مردم در مبارزه و مقابله با هرگونه تهدید خارجی نقش اصلی دارند و این دو رکن مهم در برهم زدن توطئه‌های دشمنان قسم خورده نظام مکمل یکدیگر هستند. امروز شاهد هستیم مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی بیش از ۷۰ روز در میادین سراسر کشور در دفاع ار انقلاب پای کار هستند و در هیچ جای دنیا مردمی وفادارتر از ملت ایران وجود ندارد.

دادستان تهران ادامه داد: علیرغم تهدیدات دشمن، امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و افرادی که با سوء استفاده از شرایط کنونی امنیت مردم را به خطر می‌اندازند قطعا با برخورد قاطع، قانونی، سریع و بدون مماشات دستگاه قضایی مواجه خواهند شد و در همین راستا به سارقین و مرتکبین جرایم خاص و خشن هیچگونه ارفاق قانونی اعطا نمی‌شود.

وی افزود: علیرغم اینکه در جنگ رمضان مراکز نظامی مورد حمله دشمن قرار گرفت، اما دستورات قضایی و مطالبات مردم بدون وقفه در دستور کار قرار گرفته و افزایش رضایتمندی مردم را به همراه داشت.

صالحی با اشاره به اهمیت ساماندهی و غربالگری معتادان متجاهر در پیشگیری از وقوع جرم سرقت، تاکید کرد ساماندهی و غربالگری معتادین متجاهر از طرف دادسرای ناحیه مربوطه انجام شود و هماهنگی لازم با دستگاه‌های متولی جهت پذیرش این قبیل افراد صورت بگیرد چراکه بخشی از سرقت‌ها و مشکلات اجتماعی جامعه مربوط به معتادین متجاهر است.

وی همچنین یادآور شد:سارقین حرفه‌ای که دوران محکومیت آنها به اتمام رسیده و آزاد شده‌اند باید تحت نظارت و کنترل جدی قرار بگیرند، تا دیگر مرتکب جرم نشوند.

دادستان تهران دستور داد: طرح جلب محکومین متواری مهم است با سرعت و جدیت بیشتری در دستور کار قرار بگیرد تا با شناسایی و دستگیری به سزای اعمال ناپسند خودشان برسند و از وقوع جرایم بعدی پیشگیری شود.

وی با اشاره به اهمیت تسریع در پاسخگویی به استعلامات قضایی از سوی کلانتری ها، تصریح کرد: در هر ناحیه دادسرا که لازم باشد مکانی جهت استقرار نمایندگان پلیس به منظور تسریع در انجام دستورات مقامات قضایی در نظر گرفته شود تا اجرای دستورات مقامات قضایی در پیگیری پرونده ها، به تاخیر نیفتد.