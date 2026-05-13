«اوبراین» برای سومین سال متوالی مجری مراسم اسکار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، برای سومین سال متوالی، کانن اوبراین برای اجرای مراسم اسکار سال آینده انتخاب شد.

تهیه‌کنندگان رویدادهای زنده تلویزیونی، راج کاپور و کیتی مولان نیز برای چهارمین سال متوالی به عنوان تهیه‌کنندگان اجرایی این برنامه بازمی گردند.

بیل کرامر مدیرعامل آکادمی و لینت هاول تیلور رئیس آکادمی، این خبر را سه‌شنبه بعد از ظهر، همزمان با مراسم افتتاحیه دیزنی در نیویورک، اعلام کردند.

نود و نهمین دوره جوایز اسکار یکشنبه، ۱۴ مارس ۲۰۲۷، ساعت ۷ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا در سالن تئاتر دالبی هالیوود برگزار می شود.

اوبرایان در ماه مارس، با دومین سال اجرای مراسم اسکار، دوباره امتیاز بالایی کسب کرد و موجب شد که معاون اجرایی تلویزیون والت دیزنی، بگوید آماده هستند تا برای سال بعد هم با اوبراین کار کنند و حتی به شوخی گفته شد اوبراین «مجری مادام‌العمر اسکار» است.

حالا به نظر می‌رسد که در واقع این امر دارد محقق می شود. اوبراین، البته مجری برنامه‌های آخر شب «آخر شب با کانن اوبراین»، «برنامه امشب با کانن اوبراین» و «کانن» بوده است و اکنون میزبان پادکست «کانن اوبراین به یک دوست نیاز دارد» و برنامه مسافرتی HBO «کانن اوبراین باید برود» است. او ۶ جایزه امی ساعات پربیننده را از آن خود کرده و ۳۳ نامزدی از جمله نامزدی اسکار را به دست آورده است.

کریگ ارویچ نماینده گروه تلویزیونی دیزنی، در بیانیه‌ای گفت: کونان انرژی قابل توجهی را در مراسم اسکار ایجاد کرده است. صدای کمدی منحصر به فرد او، بزرگترین شب هالیوود را به یکی از سرگرم‌کننده‌ترین جشن‌های سال تبدیل می‌کند. ما مفتخریم که از بازگشت او استقبال می‌کنیم و مشتاقانه منتظر کارهای بعدی او و تیم تهیه‌کننده هستیم.