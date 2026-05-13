به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی،ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از آغاز فعالیت آزمایشی یگان سوارکار در مناطق تحت مدیریت دماوند خبر داد.

میرزاکریمی با اشاره به شرایط صعب‌العبور و کوهستانی بسیاری از مناطق حفاظت شده دماوند اظهار داشت: در سال جاری و به منظور ارتقای سطح پایش و حفاظت، یگان سوارکار به صورت آزمایشی و در کنار گشت‌های خودرویی، موتوری و پیاده فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: هم‌اکنون محیط‌بانان پاسگاه‌های محیط‌بانی «ضامن آهو» و «دریاچه تار» در گشت‌ها و مأموریت‌های خود از اسب استفاده می‌کنند که این اقدام علاوه بر افزایش کارایی در مناطق سخت‌گذر، به کاهش هزینه‌های ناشی از استفاده از خودرو و موتورسیکلت نیز کمک خواهد کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند در پایان تصریح کرد: در حال حاضر چهار پاسگاه محیط‌بانی «کوه سفید»، «رودافشان»، «دریاچه تار» و «ضامن آهو» در این شهرستان فعال هستند و با در اختیار داشتن پنج دستگاه خودروی عملیاتی، ۱۰ دستگاه موتورسیکلت و دو رأس اسب، از عرصه‌های طبیعی حفاظت کرده و با تخلفات زیست‌محیطی برخورد قانونی می‌کنند.