۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

گشت‌های سوارکار به یاری محیط‌بانان دماوندی آمدند

دماوند- رئیس محیط زیست دماوند گفت: گشت‌های سوارکار به یاری محیط‌بانان آمدند تا پایش مناطق صعب‌العبور و کوهستانی را افزایش دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی،ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از آغاز فعالیت آزمایشی یگان سوارکار در مناطق تحت مدیریت دماوند خبر داد.

میرزاکریمی با اشاره به شرایط صعب‌العبور و کوهستانی بسیاری از مناطق حفاظت شده دماوند اظهار داشت: در سال جاری و به منظور ارتقای سطح پایش و حفاظت، یگان سوارکار به صورت آزمایشی و در کنار گشت‌های خودرویی، موتوری و پیاده فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: هم‌اکنون محیط‌بانان پاسگاه‌های محیط‌بانی «ضامن آهو» و «دریاچه تار» در گشت‌ها و مأموریت‌های خود از اسب استفاده می‌کنند که این اقدام علاوه بر افزایش کارایی در مناطق سخت‌گذر، به کاهش هزینه‌های ناشی از استفاده از خودرو و موتورسیکلت نیز کمک خواهد کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند در پایان تصریح کرد: در حال حاضر چهار پاسگاه محیط‌بانی «کوه سفید»، «رودافشان»، «دریاچه تار» و «ضامن آهو» در این شهرستان فعال هستند و با در اختیار داشتن پنج دستگاه خودروی عملیاتی، ۱۰ دستگاه موتورسیکلت و دو رأس اسب، از عرصه‌های طبیعی حفاظت کرده و با تخلفات زیست‌محیطی برخورد قانونی می‌کنند.

کد مطلب 6828777

