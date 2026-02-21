نمایش «بر فراز ابرها» در جشنواره لیسبون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، انیمیشن «بر فراز ابرها» به کارگردانی مهدی برق‌زادگان کز به بخش مسابقه بیست و پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی انیمیشن لیسبون در کشور پرتغال راه پیدا کرد.

هدف از برگزاری این جشنواره نمایش بهترین فیلم‌های انیمیشن از سراسر جهان است. این جشنواره که از مهمترین رویدادهای هنری در لیسبون پرتغال است که هر سال در ماه مارس برگزار می‌شود.

«بر فراز ابرها» توسط بخش بین الملل مرکز گسترش برای جشنواره ارسال شده است. بیست و پنجمین دوره جشنواره انیمیشن لیسبون از ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲ فروردین ۱۴۰۵ برپاست. «بر فراز ابرها» علاوه بر حضورهای متعدد داخلی و بین‌المللی جوایز مختلفی هم از جشنواره‌ها به دست آورده است.

«بر فراز ابرها» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.