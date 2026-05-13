۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

تسریع در ترخیص تجهیزات طرح‌های نیمه‌تمام فولاد

رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: تلاش می‌کنیم ماشین آلات و تجهیزات طرح‌های نیمه‌تمام وارد شده به گمرک در زنجیره فولاد، در سریع‌ترین زمان ممکن ترخیص شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام ایمیدرو، محمدمسعود سمیعی نژاد، در نشست با جمعی از پیمانکاران و مشاوران طرح های فولادی، بر تسریع در تکمیل طرح های آهن اسفنجی بالای ۶۰ درصد تاکید کرد و گفت: در شرایط جنگی و پساجنگ، همه موظف به تقویت روحیه جهادی و اقدام جهادی در مسئولیت‌های خود برای رونق تولید و بازار هستیم.

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ادامه داد: با توجه به آسیب‌های دشمن آمریکایی- صهیونی به برخی کارخانه‌های زنجیره فولاد، پیمانکاران باید همه تلاش خود را برای راه‌اندازی سریع‌تر طرح‌های نیمه تمام در زنجیره فولاد به کار گیرند.

تسهیل‌گری ایمیدرو برای رونق تولید و بازار

سمیعی نژاد با بیان اینکه ایمیدرو با هدف رونق تولید و بازار، تسهیل‌گری‌هایی را برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی پیگیری می کند، تصریح کرد: این سازمان با تعامل فعال و مؤثر با نهادهای ذیربط، تلاش می‌کند ماشین آلات و تجهیزات طرح‌های نیمه تمام وارد شده به گمرک در زنجیره فولاد، در سریع‌ترین زمان ممکن ترخیص شود.

وی گفت: همچنین در شرایط کنونی، ایمیدرو پیگیر است در قالب کمیته تشکیل شده برای تأمین مالی، روند دریافت تسهیلات بانکی برای رفع چالش‌های پیش روی بنگاه‌های معدنی را تسهیل کند.

سمیه رسولی

