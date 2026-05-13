به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام ایمیدرو، محمدمسعود سمیعی نژاد، در نشست با جمعی از پیمانکاران و مشاوران طرح های فولادی، بر تسریع در تکمیل طرح های آهن اسفنجی بالای ۶۰ درصد تاکید کرد و گفت: در شرایط جنگی و پساجنگ، همه موظف به تقویت روحیه جهادی و اقدام جهادی در مسئولیت‌های خود برای رونق تولید و بازار هستیم.

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ادامه داد: با توجه به آسیب‌های دشمن آمریکایی- صهیونی به برخی کارخانه‌های زنجیره فولاد، پیمانکاران باید همه تلاش خود را برای راه‌اندازی سریع‌تر طرح‌های نیمه تمام در زنجیره فولاد به کار گیرند.

تسهیل‌گری ایمیدرو برای رونق تولید و بازار

سمیعی نژاد با بیان اینکه ایمیدرو با هدف رونق تولید و بازار، تسهیل‌گری‌هایی را برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی پیگیری می کند، تصریح کرد: این سازمان با تعامل فعال و مؤثر با نهادهای ذیربط، تلاش می‌کند ماشین آلات و تجهیزات طرح‌های نیمه تمام وارد شده به گمرک در زنجیره فولاد، در سریع‌ترین زمان ممکن ترخیص شود.

وی گفت: همچنین در شرایط کنونی، ایمیدرو پیگیر است در قالب کمیته تشکیل شده برای تأمین مالی، روند دریافت تسهیلات بانکی برای رفع چالش‌های پیش روی بنگاه‌های معدنی را تسهیل کند.