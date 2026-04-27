حفظ اشتغال و معیشت کارگران اولویت دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمسعود سمیعی نژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به ۳ سفر اخیر انجام شده به استان های اصفهان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری به همراه وزیر صمت گفت: در بازدیدهای انجام شده از واحدهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی همچون شرکت های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان و فولاد سفیددشت و در جلسات برگزار شده با مسئولان استانی و فعالان فولادی استان های مذکور، چالش های پیش روی صنعت فولاد بررسی شد.

بر اساس اعلام ایمیدرو، وی افزود: در این جلسات، برنامه های ایمیدرو برای حمایت از واحدهای آسیب دیده از حملات آمریکایی صهیونی با هدف ایجاد تعادل در بازار، تأمین پایدار مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی و درنتیجه، تقویت زنجیره تولید و توسعه متوازن بخش معدن و صنایع معدنی کشور ارائه شد.

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران همچنین تاکید کرد: اتفاقات تحمیل شده بر حوزه تولید، متاثر از حملات ظالمانه دشمن به مردمی است که درگیر فرآیندهای جنگ نبوده اند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه حمله و آسیب به زیرساخت ها، به طور مستقیم روی معیشت کارگران فعال در این بخش ها تاثیر می گذارد؛ از نظر بین المللی غیرقانونی بوده و جنایت جنگی محسوب می شود. از این رو، جامعه بین المللی باید در این زمینه اقدام و آن را محکوم کند. همچنین شکایت این افراد و واحدهای تولیدی را برای دریافت غرامت از متجاوزان پیگیری کند.

سمیعی نژاد با اشاره به سیاست های امیدبخش اتخاذ شده دولت برای رونق تولید طی روزهای اخیر، تصریح کرد: همه تلاش دولت، حفظ اشتغال و معیشت کارگران، تداوم زنجیره تولید و ثبات بازار است.

وی افزود: ایمیدرو نیز از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسئول حفظ اشتغال، کمک به نقدینگی شرکت ها و نیز بازسازی و راه‌اندازی واحدهای آسیبدیده در بخش معدن و صنایع معدنی است و تا رفع کامل همه چالش ها، در کنار واحدهای تولیدی خواهد ماند.