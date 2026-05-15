هواشناسی ایران ۲۵ اردیبهشت؛ بارش باران در برخی استانها

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، امروز -جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵- با افزایش وزش باد در جنوب غرب کشور، شکل‌گیری و ورود توده گرد و خاک به نواحی غرب و جنوب غرب کشور انتظار می رود.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری، همراه با وزش باد، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید و احتمال رگبار و رعد و برق است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۱ و کمینه دمای آن به ۲۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

امروز خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

فردا (شنبه) گستره بارش‌ در شمال غرب، غرب، دامنه‌های جنوبی البرز، دامنه زاگرس مرکزی، استان‌های ساحلی خزر و خراسان شمالی است. در شمال آذربایجان شرقی، جنوب اردبیل، گیلان، غرب مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی بارش شدت خواهد داشت.

طی این روز در مناطقی از مرکز، غرب، جنوب غرب و جنوب شرق کشور وزش باد شدید، گاهی خیزش گرد و خاک و در نیمه شمالی کشور به‌ویژه درسواحل شمالی کاهش نسبی دما انتظار می‌رود.