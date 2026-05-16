صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (شنبه، ۲۶ اردیبهشت)، گستره بارشها در شمال غرب، غرب دامنههای جنوبی البرز، دامنه زاگرس مرکزی، استانهای ساحلی خزر و خراسان شمالی خواهد بود.
وی افزود: در شمال آذربایجان شرقی، جنوب اردبیل، گیلان، غرب مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی، شدت بارشها بیشتر پیشبینی میشود و همزمان در مناطقی از مرکز، غرب، جنوب غرب و جنوب شرق کشور، وزش باد شدید و گاهی خیزش گردوخاک رخ خواهد داد.
ضیائیان بیان کرد: در نیمه شمالی کشور بهویژه سواحل شمالی نیز کاهش نسبی دما مورد انتظار است.
وی ادامه داد: روز یکشنبه (۲۷ اردیبهشت)، بارندگی در شمال غرب، سواحل دریای خزر و خراسان شمالی ادامه خواهد داشت و در شرق، شمال شرق و جنوب کشور نیز وزش باد و در برخی مناطق گردوخاک پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده اظهار کرد: روز دوشنبه (۲۸ اردیبهشت)، در برخی مناطق شمال غرب، دامنههای جنوبی البرز، سواحل دریای خزر، شمال خراسان رضوی و خراسان شمالی، وزش باد، رگبار باران و رعد و برق پیشبینی میشود.
وی یادآور شد: روز سهشنبه (۲۹ اردیبهشت)، سامانه بارشی در مناطق یادشده تشدید میشود و در بخشهایی از غرب کشور نیز بارش پراکنده رخ خواهد داد.
ضیائیان درباره وضعیت آبوهوای تهران گفت: آسمان تهران امروز، قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد شدید، رگبار و رعد و برق پیشبینی میشود و حداقل و حداکثر دمای تهران امروز به ترتیب ۱۹ و ۲۶ درجه سانتیگراد خواهد بود.
وی با اشاره به بررسی نقشههای پیشیابی و الگوهای همدیدی تصریح کرد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد رخ میدهد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استان تهران تا روز یکشنبه (۲۷ اردیبهشت) صادر شده و بهویژه در ساعات بعدازظهر امروز، با فعالیت سامانه بارشی، افزایش ابرناکی، وزش باد شدید در برخی مناطق بهخصوص بخشهای شمالی، رگبار و رعد و برق پیشبینی میشود.
ضیائیان افزود: در بخشهای جنوبی و غربی استان تهران نیز گاهی وزش باد بسیار شدید، گردوخاک و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ وجود دارد. طی روزهای دوشنبه (۲۸ اردیبهشت) و سهشنبه (۲۹ اردیبهشت) نیز شرایط ناپایداری جوی در برخی ساعات ادامه خواهد داشت.
وی بیان کرد: در نیمه جنوبی و غربی استان تهران، وزش باد شدید و گردوخاک و در ارتفاعات نیز در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق پراکنده مورد انتظار است؛ همچنین امروز و فردا کاهش نسبتاً محسوس دما و روز دوشنبه افزایش دما در استان تهران پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با اشاره به هشدار نارنجی هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی تا روز یکشنبه، اظهار کرد: امروز در استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، زنجان، قزوین، البرز، شمال تهران، کردستان، همدان، نیمه شمالی استان مرکزی، گیلان و نیمه غربی مازندران، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی، گاهی گردوخاک و احتمال تگرگ پیشبینی میشود.
وی گفت: روز یکشنبه نیز این شرایط در استانهای اردبیل، گیلان و ارتفاعات استانهای زنجان و قزوین ادامه خواهد داشت.
ضیائیان در پایان با اشاره به هشدار درباره مخاطرات این سامانه بارشی، خاطرنشان کرد: احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حملونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، وقوع تگرگ و صاعقه وجود دارد. همچنین وزش باد شدید موقتی میتواند موجب شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط اشیا از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت و آسیب به بخش کشاورزی شود.
