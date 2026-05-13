طرح «محلات اسلامی» با محوریت مساجد در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت اله کشاورز، ظهر چهارشنبه، در شورای اداری شمیرانات، گفت: آنچه یک سرزمین را ارزشمند میکند، مردم آن هستند.
به گفته او، مردم در صحنههای مختلف ثابت کردهاند که میتوانند در میدان، دیپلماسی، اقتصاد و کمکرسانی نقشآفرین باشند.
فرمانده مقاومت بسیج ناحیه یک تهران بزرگ با اشاره به آیه ۳۲ سوره توبه (یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم) افزود: دشمنان همواره تلاش کردهاند نور خدا را خاموش کنند، اما خداوند اراده کرده است که این نور به طور کامل بماند و زمین را به وارثان صالح خود بسپارد.
او از طرحی به نام «محلات اسلامی شهر تهران» خبر داد که ریاست جمهوری از آن به عنوان «دولت محله» یاد کرده است.
سرهنگ کشاورز توضیح داد: در این طرح، مسجد به عنوان محور قرار دارد و امام جماعت به عنوان متولی و «امام محله» شناخته میشود. اعضای اصلی این قرارگاه، مردم خود محله هستند که دور هم جمع میشوند و نیازهایشان را شناسایی و حل میکنند.
به گفته او، این طرح به صورت آزمایشی در استان سمنان و در منطقه سپاه سیدالشهدا استان تهران اجرا شده است.
فرمانده بسیج تأکید کرد که به زودی نسخهای از این طرح (حدود ۴۰ تا ۵۰ نسخه) به دبیرخانه شورای اداری شهرستان ارائه خواهد شد تا در صورت صلاحدید، در اختیار مسئولان قرار گیرد.
سرهنگ کشاورز در پایان با اشاره به آمادگی نیروهای بسیجی گفت: فرزندان شما در محلات، برگرفته از مساجد، در کف میدان هستند. اگر لازم باشد پشت لانچر مینشینند، اگر لازم باشد به بندر اعزام میشوند و اگر لازم باشد پشت میکروفون میروند و به قلب دشمن میزنند.
او افزود که به حول قوه الهی، شکست دشمن نزدیک است.
نظر شما