امام جمعه مراغه: شهید رحمتی الگوی جهادی برای نسل امروز است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین جواد حاجیزاده روز چهارشنبه در جلسه برنامهریزی مراسم سالگرد شهادت شهید رحمتی اظهار داشت: انتخاب این شهید والامقام به عنوان شهید شاخص حوزه بسیج کارمندی کشور یک انتخاب بجا و شایسته برای معرفی یک الگو برای نسل جوان است.
وی خاطرنشان کرد: مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهادت این شهید والامقام و شهدای خدمت با حضور اقشار مختلف مردم سرمزار شهید رحمتی برگزار خواهد شد.
امامجمعه مراغه در ادامه گفت: در این مراسم همچنین یاد و خاطره شهدای انقلاب، دوران دفاع مقدس نیز گرامی داشته خواهد شد.
فرمانده سپاه ناحیه مراغه نیز متذکر شد: شهید رحمتی مدیری جهادگر و مردمی بودند و تمام توان خود را صرف خدمت به مردم کردند.
سرهنگ یحیی حیدری افزود: این شهید والامقام به همراه رییس جمهور شهید در راه خدمت به مردم به شهادت رسیدند.
وی اضافه کرد: بهپای خدمات شهید مالک رحمتی، امسال ایشان بهعنوان شهید شاخص بسیج ادارات کشور معرفی شدهاند.
فرمانده سپاه ناحیه مراغه نیز بیان داشت: مراسم بزرگداشت، مقام سالروز شهادت شهید رحمتی باشکوه خاصی روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت سر مزار این شهید والامقام برگزار خواهد شد.
مسؤول بسیج ادارات استان در این جلسه گفت: شهید رحمتی بهعنوان شهید شاخص بسیج ادارات در کشور معرفی شده است.
سرهنگ سیروس رضایی افزود: الگوسازی بهعنوان مدیر تراز انقلاب از اهداف معرفی هستی مالک رحمتی بهعنوان شهید شاخص است.
وی خاطرنشان کرد: پوستر شهید شاخص بسیج ادارات کشور در استان معرفی و به وزارتخانه ها و ادارات کشور ارسال شده است.
وی گفت: ویژهبرنامه بزرگداشت مقام شهید مالک رحمتی ۳۱ اردیبهشت در مراغه برگزار خواهد شد.
