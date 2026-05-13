به گزارش خبرنگار مهر، محمد شروین اسبقیان معاون وزارت ورزش و جوانان در حاشیه برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون کبدی با اشاره به شرایط ویژه کشور و اهمیت توجه به سلامت و توسعه ورزش گفت: سومین مجمع انتخاباتی این هفته برگزار شد و با وجود حملات وحشیانهای که علیه ایران اسلامی اتفاق افتاد تلاش کردیم با تمرکز بیشتر بر سلامت و ورزش برنامهها را پیش ببریم. تلاش میکنیم سایر مجامع نیز بر اساس تقویم برگزار شود تا ورزش کشور بدون وقفه پیش برود.
وی گفت: وزیر ورزش در جلسات متعدد تأکید داشتهاند که تمرینات تیمها بدون توقف دنبال شود. هدف ما در ورزش کشور دستیابی به مدال طلاست چرا که بالاترین جایگاه را برای ایران رقم میزند. پرچم کشور را در میدانهای بینالمللی به اهتزاز درمیآورد و سرود زیبای جمهوری اسلامی ایران را طنینانداز میکند.
اسبقیان اضافه کرد: امشب در میدان انقلاب مراسمی با حضور مردم انقلابی برگزار میشود. خانمها و آقایانی که این روزها با اتحاد و حضور میدانی خود پای آرمانهای رهبر شهیدمان و شهدای کشور ایستادهاند. بچههای پرافتخار فوتبال که با اقتدار به جام جهانی راه یافتند نیز در این مراسم حاضر خواهند بود. انشاءالله تیم ملی فوتبال هم برای آمادگی بیشتر به ترکیه اعزام میشود تا با قدرت اهداف تعیینشده را دنبال کند.
وی ادامه داد: وزارت ورزش، دولت محترم و شخص رئیسجمهور موضوعات مرتبط با فوتبال و تیم ملی را با جدیت پیگیری میکنند تا هیچ مشکلی برای اعزام و آمادهسازی پیش نیاید و تیم ملی مانند همیشه با اقتدار در مسابقات حاضر شود.
اسبقیان اضافه کرد: امروز دکتر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور در جلسه حضور داشتند و وزیر ورزش گزارشی از اتفاقات خوب ورزشی کشور ارائه کردند؛ از مدالهایی که کسب شده تا موفقیتهای قابل توجه تیمها و همچنین فعالیتهای ارزشی، فرهنگی و میدانی ورزشکاران در سراسر کشور. جلسه بسیار خوبی بود و قطعاً برای ورزش ایران آورده خواهد داشت.
وی گفت: اگر در یک سال گذشته شاهد موفقیتهای بیسابقه ورزشی بودهایم پیام روشن دارد؛ دولت محترم حمایت ویژه و توجه جدی به ورزش داشته و با تدابیر وزیر انقلابی دکتر دنیامالی ورزش در مسیر رشد قرار گرفته است. امید داریم این موفقیتها با قوه الهی استمرار داشته باشد.
اسبقیان در پایان افزود: از شما اصحاب رسانه تشکر میکنم. شما خواهران و برادران رسانهای یاران واقعی ورزش کشور هستید. با اطلاعرسانیها و ایجاد انگیزه به توسعه و پیشرفت ورزش کمک کردهاید. از اینکه همواره کنار جامعه ورزش بودهاید و هستید صمیمانه سپاسگزاریم.
با تاکید بر حمایت دولت از ورزش؛
اسبقیان: رئیسجمهور پیگیر جدی مسائل تیم ملی فوتبال است
اسبقیان با اشاره به اینکه شخص رئیسجمهور مسائل مربوط به تیم ملی فوتبال را بهطور جدی دنبال میکند، گفت: هدف این است که ملیپوشان بدون دغدغه و با آمادگی کامل در رقابتهای پیشرو شرکت کنند.
