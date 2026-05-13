به گزارش خبرگزاری مهر، محسن طرزطلب در سفر یکروزه به استان زنجان و در بازدید از روند اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی روستای پابند در شهرستان خدابنده با اشاره به برنامههای وزارت نیرو در حوزه انرژیهای پاک، افزود: در حال پیگیری هستیم تا با تجمیع پروژهها، ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر کشور را تا پایان خرداد یا اوایل تیرماه به حدود هفت هزار مگاوات برسانیم تا مصرف سوختهای فسیلی بهویژه گاز و گازوئیل کاهش یابد.
معاون وزیر نیرو همچنین با اشاره به ظرفیتهای صنعتی استان زنجان خاطرنشان کرد: در بازدید از شرکت ایرانترانسفو، ظرفیت بسیار مناسبی مشاهده کردیم و مقرر شد قراردادهای تجمیعی بهصورت مستقیم برای تأمین تجهیزات نیروگاههای کشور منعقد شود تا سرعت اجرای طرحها افزایش یابد.
طرزطلب ابراز امیدواری کرد: نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی پابند بهعنوان یکی از بزرگترین پروژههای نیروگاهی کشور با برنامهریزی مناسب و در زمانبندی مطلوب به بهرهبرداری برسد.
معاون وزیر نیرو گفت: با وجود همراهی و کمک مردم منطقه، این پروژه با تأخیر مواجه شده است که در این خصوص از مردم شهرستان خدابنده عذرخواهی میکنیم.
وی با بیان اینکه انتظار میرفت این پروژه تا کنون پیشرفت بیشتری داشته باشد، افزود: از عملکرد زیرمجموعه سازمان در این زمینه رضایت کامل نداریم و در برخی بخشها کوتاهی صورت گرفته است که باید در آینده جبران شود.
