حجت‌الاسلام مجتبی عرب‌سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان، اظهار کرد: یکی از معجزات جنگ به فرموده رهبر انقلاب این بود که با شهادت ۱۷۰ نفر دانش آموز در میناب، بیش از ۷۰ شب است که صدها نفر دانش‌آموز به یاد دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب در میادین حضور دارند.

وی افزود: به نمایندگی از مردمان حاضر در خیابان از قوه قضائیه می‌خواهیم با وجود تلاش‌ها و خدمات قابل توجهی که دارند با نفوذی‌ و کودتاچی‌های داخلی برخورد شود چرا که عده‌ای وطنی در داخل کشور هستند که برای دشمن برنامه‌ریزی می‌کنند.

رئیس دادگستری اردستان خاطرنشان کرد: اکنون با یک جنگ ترکیبی روبرو هستیم و علاوه بر جنگ نظامی، جنگ در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی نیز وجود دارد، در فتنه دی ماه علاوه بر آتش زدن مغازه، به مساجد و قرآن کریم نیز بی‌حرمتی شد.

عرب‌سعیدی تصریح کرد: رهبر انقلاب در پیام خود مطرح کرده بود که برای تنگه هرمز باید ساز و کار حقوقی جدید تعیین شود که از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم‌ در خصوص این موضوع به فوریت عمل کنند چرا که در وضعیت جنگی باید متناسب این شرایط، قانون وضع شود.

وی بیان کرد: موضوع حجاب هم یکی از موارد این جنگ‌ ترکیبی است که در فتنه دی ماه ۴۰۴ و مهرماه ۴۰۱ نیز عده‌ای بی بند و بار و هرزه به خیابان آمده‌ بودند.

رئیس دادگستری اردستان اضافه کرد: ملت ایران در طول این‌ بیش از دو ماه حضور در میدان، در ایام ماه رمضان سفره افطار خود را به میدان‌ها آوردند و حتی لحظه تحویل سال نیز در خیابان بودند تا دشمن بداند که ملت پای نظام و انقلاب خود هستند.

عرب سعیدی یادآور شد: بخاطر حضور پرشور و حماسی مردم همیشه در صحنه ایران در میادین، برگ برنده در دست ایران قرار دارد.