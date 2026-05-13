نقض آتش بس و حملات سنگین هوایی به لبنان؛ هشدار تخلیه برای ۳ شهرک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، آویخای ادرعی سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی ساکنان سه شهرک در جنوب لبنان را تهدید کرد. سخنگوی اشغالگران از ساکان شهرک های کفرحتی، عربصالیم و دیرالزهرانی خواست که این مناطق را ترک کنند.

از سوی دیگر خبرگزاری لبنان از شهادت و زخمی شدن دو لبنانی در جریان حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در نزدیکی وزرشگاه صیدا خبر داد. منابع لبنانی از حملات به خودروها میان بیروت و الجیه از سوی پهپادهای اسرائیلی خبر دادند.

همزمان جنگنده های اسرائیلی شهرک دبعال در صور در جنوب لبنان را بمباران کردند.

منطقه العباسیه و دیرقانون در شرق صور نیز هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت که بر اثر آن دو نفر زخمی و به بیمارستان صور منتقل شدند.

مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان نیز از سه حمله اسرائیل به اتوبان ساحلی صیدا- جنوب در مناطق برجا، الجبیه و السعدیات و شهادت هشت نفر از جمله یک زن و دو کودک خبر داد.

شهرک های کفر رمان و مجدل زون در جنوب لبنان نیز هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت و جنگنده های اسرائیلی سلسله حملات به این مناطق انجام دادند.

تولین و القلیله نیز هدف جنگنده های اسرائیلی قرار گرفت.

این منابع به هدف قرار گرفتن دستکم چهار خودرو در حدفاصل میان شهرهای صیدا و بیروت اشاره کردند.

دیرقانون و الخرایب در جنوب لبنان نیز آماج حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

همزمان ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که طی ۲۴ ساعت اخیر بیش از ۴۰ موضع مرتبط با حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار داده است.