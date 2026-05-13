روابط گرم رئیس موساد با ابوظبی؛ «بارنیا» طی جنگ ۲ بار به امارات رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عکا، منابع خبری از روابط ویژه امنیتی و نظامی خبر دادند که میان امارات و رژیم صهیونیستی جریان دارد.

در همین راستا، وال استریت ژورنال خبر داد که دیوید بارنیا رئیس موساد طی جنگ با ایران حداقل دو بار به امارات سفر کرده است.

این رسانه گزارش داد که این امر در راستای هماهنگی میان دو طرف انجام شده است.

روز گذشته مایک هاگبی سفیر آمریکا در اراضی اشغالی فاش کرد که رژیم صهیونیستی به امارات سامانه گنبد آهنین ارائه کرده است.

اواخر ماه گذشته آکسیوس گزارش داد که رژیم صهیونیستی سامانه «گنبد آهنین» را به همراه ده‌ها نظامی برای کار با آن در اوایل جنگ امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در امارات مستقر کرد.