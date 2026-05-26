جولان صهیونیستها در مسجدالاقصی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی از جولان شهرک نشینان در مسجدالاقصی خبر دادند.

امروز شماری از شهرک نشینان وارد مسجدالاقصی شدند و مراسم تلمودی برگزار کردند.

نظامیان رژیم صهیویستی مطابق معمول حامی شهرک نشینان بودند.

همزمان با تشدید تحرکات صهیونیستها در مسجدالاقصی، برخی کشورهای عربی و اسلامی از تحولات مسجد الاقصی غافل بوده و هیچ موضع قاطعی در قبال جنایات و تجاوزات اشغالگران و شهرک‌نشینان صهیونیست اتخاذ نمی‌کنند و مسجد الاقصی را در برابر پروژه یهودی‌سازی تنها رها کرده‌اند.