جولان صهیونیستها در مسجدالاقصی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی از جولان شهرک نشینان در مسجدالاقصی خبر دادند.
امروز شماری از شهرک نشینان وارد مسجدالاقصی شدند و مراسم تلمودی برگزار کردند.
نظامیان رژیم صهیویستی مطابق معمول حامی شهرک نشینان بودند.
همزمان با تشدید تحرکات صهیونیستها در مسجدالاقصی، برخی کشورهای عربی و اسلامی از تحولات مسجد الاقصی غافل بوده و هیچ موضع قاطعی در قبال جنایات و تجاوزات اشغالگران و شهرکنشینان صهیونیست اتخاذ نمیکنند و مسجد الاقصی را در برابر پروژه یهودیسازی تنها رها کردهاند.
نظر شما