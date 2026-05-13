کسب مدال نقره و برنز لیگ کاراته وان ایران توسط دختران آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ کاراته وان ایران یادواره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در بخش دختران به مدت ۵ روز از هجدهم تا بیست و دوم اردیبهشت ماه در سالن ورزشی امام علی(ع) دانشگاه آزاد اسلامی شهر همدان با حضور فاطمه پورزمانی نایب رئیس فدراسیون و همچنین برخی از مسئولین فدراسیون در ۲ بخش کاتا و کومیته و در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید(زیر ۲۱ سال) برگزار شد.

نمایندگان استان آذربایجان‌شرقی به ترتیب ذیل مقام کسب کردند:

۱- اسما آقازاده مقام دوم کومیته نونهالان وزن ۵۲- کیلوگرم

۲- الهه همراهی مقام سوم کاتا رده سنی امید(زیر ۲۱ سال)

همچنین نسترن محمدی‌زاده، یگانه بوذری، پریوش نوری و ساناز شهیرملک داوران هیات کاراته آذربایجان شرقی در این رقابت ها قضاوت کردند.

گفتنی است، اولین مرحله مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته پسران رده های سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال از ۲۵ اردیبهشت ماه در سالن امام(ع) دانشگاه آزاد اسلامی شهر همدان برگزار خواهد شد.