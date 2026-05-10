عتباتی: نیروگاه برق ماکو پس از ۳ سال توقف به چرخه تولید برمی گردد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز یکشنبه در بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی برق ماکو اظهار کرد: مجموعه برق ماکو که توسط بخش خصوصی احداث شده، در حوزه تولید برق شمال استان فعالیت داشت اما به دلیل مطالبات قابل توجه از وزارت نیرو و برخی مشکلات حقوقی، امکان به‌روزرسانی تجهیزات و انجام اورهال را نداشت و تولید آن طی سه سال گذشته متوقف شده بود.

وی افزود: پس از بازدیدهای انجام شده و اطلاع از مشکلات این مجموعه، دستگاه قضایی از باب ترک فعل به موضوع ورود کرد و با انجام مکاتبات لازم با وزارت نیرو، مطالبات این مجموعه پرداخت شد و شرایط برای تعمیر توربین‌ها و تجهیزات فراهم آمد.

عتباتی ادامه داد: در نتیجه این پیگیری‌ها، فاز نخست نیروگاه پس از سه سال دوباره وارد مدار تولید شد و برابر اعلام مدیران مجموعه، فاز دوم نیز طی ۱۵ روز آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: با تکمیل این پروژه، علاوه بر ایجاد اشتغال مناسب، دغدغه تأمین برق پنج شهر همجوار به‌ویژه در فصل تابستان برطرف خواهد شد.

مقام ارشد قضایی آذربایجان‌غربی همچنین به بازدید از کارخانه فرآورده‌های نسوز اشاره کرد و گفت: این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری چهار همتی در زمینه تولید مواد اولیه محصولات نسوز احداث شده اما در حوزه تأمین مواد اولیه معدنی با مشکل مواجه بود.

وی افزود: موضوع این واحد هفته گذشته در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان مطرح و مقرر شد بازدید میدانی از آن انجام شود که امروز این بازدید صورت گرفت.

عتباتی تصریح کرد: با رایزنی‌ها و هماهنگی‌های انجام شده، مشکل این واحد تولیدی نیز برطرف شد و زمینه اشتغال برای ۳۵۰ نفر فراهم شد.